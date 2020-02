Grêmio Goleiro do Grêmio liga alerta para erros e pede concentração no Grenal: “Do primeiro ao último minuto”

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Vanderlei concedeu entrevista coletiva após o último treino Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Concentração e erro zero foi o destaque do goleiro Vanderlei para a postura do time do Grêmio para o Grenal, deste sábado. Com experiências em clássicos paulistas, o arqueiro viverá seu primeiro jogo contra o Inter, com a camisa do tricolor. E, mesmo com pouco tempo em Porto Alegre, o jogador já demonstrou conhecimento da representatividade do enfrentamento contra o arquirrival.

“É nosso maior rival. A expectativa de fazer um grande jogo. Fazer tudo aquilo que o Renato pediu. O Inter tem um grande time, mas temos totais condições de sair de lá com a vitória e classificados para a final. Agora é com a gente, entrar concentrado do primeiro ao último minuto. Temos totais de condições de fazer um bom jogo”, declarou o goleiro em entrevista coletiva.

Apesar de vir de um resultado negativo na última rodada, Vanderlei minimizou a “pressão” pelo resultado, mas ressaltou que pela expressão do clube, sempre haverá cobranças. “Acho que pressionado vamos estar sempre. O Grêmio é grande e sempre vai entrar para vencer. Teria pressão independente do adversário. Não é só o Grêmio que está oscilando, acho que a gente não pode estar nisso por um bom tempo. Temos que assimilar o que erramos e não errar mais. Aprendemos muito com esses jogos que fomos surpreendidos. Agora não dá para errar mais.”

Antes da coletiva, ocorreu o último treino do time, onde o técnico Renato Portaluppi definiu os últimos ajustes. O tricolor encara o colorado neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, com transmissão da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

