Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Último treino ocorreu nesta sexta-feira (14) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A sexta-feira marcou o último treinamento do Grêmio antes do clássico Grenal, marcado para este sábado. Novamente com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi encerrou a preparação do time deixando dúvidas na escalação em todos os setores.

Como ocorreu durante toda a semana, os jornalistas tiveram acesso ao treino somente nos minutos finais. Para a partida que vale vaga para a decisão do primeiro turno do estadual, o que já é certo é o desfalque da zaga titular. Geromel e Kannemann estão no departamento médico. O argentino é o caso mais recente. Depois de sofrer um pequeno edema ósseo no primeiro dedo do pé esquerdo, o defensor passou por uma cirurgia para retirada da calcificação.

Sem a dupla, David Braz e Paulo Miranda seguirão formando a defesa no enfrentamento contra o Inter.

Para o sexto jogo do ano, o comandante gremista terá o acréscimo de mais quatro jogadores. Phelipe Megiolaro, Caio Henrique, Matheus Henrique e Pepê estão de volta após servirem à Seleção Olímpica. E, justamente, a chegada do quarteto causa dúvidas no time. Matheus Henrique retoma a titularidade, deixando dúvidas de quem sairá do time ou se Renato ainda pode mudar o esquema, atuando com Maicon e Lucas Silva, opção menos provável.

Apesar da chegada ao clube nesta semana, não está descartado que Caio Henrique possa assumir a lateral-esquerda na vaga de Bruno Cortez.

A outra indefinição da escalação está no sistema ofensivo. Thiago Neves e Luciano seguem disputando a titularidade. Já Diego Souza, deve ser confirmado no comando de ataque.

Uma provável escalação do Grêmio para enfrentar o Inter tem: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda, Cortez (Caio Henrique); Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva), Alisson, Thiago Neves, Everton; Diego Souza.

