Grêmio Zagueiro do Grêmio passa por cirurgia e está fora do clássico Grenal

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Zagueiro sofre de um problema no primeiro dedo do pé esquerdo Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Walter Kannemann está fora do clássico Grenal. O zagueiro, que sofreu um edema ósseo no primeiro dedo do pé esquerdo, precisou passar por cirurgia e é baixa para a partida deste sábado. A informação é da Rádio Grenal.

De acordo com as informações da Rádio Grenal, o procedimento ocorreu na noite desta quarta-feira, no hospital Moinhos de Vento. O procedimento foi feito no hálux do pé esquerdo (o maior de dedo do pé). O argentino deve receber alta ainda na manhã desta quinta-feira.

O problema sofrido por Kannemann ocorreu há duas semanas, ainda na partida contra o São José, no dia 30 de janeiro. O defensor precisou ser substituído logo nos primeiros minutos de jogo após uma chegada dura de Gustavo Xuxa. No boletim médico divulgado pelo Grêmio após a lesão, foi constatado um pequeno edema ósseo no “dedão” com acréscimo de um pequeno hematoma.

Desde então, o zagueiro havia ficado de fora dos treinamentos com bola.

Com a baixa do argentino, Paulo Miranda deve seguir como companheiro de zaga de David Braz, já que Pedro Geromel ainda segue em recuperação no departamento médico.

O Grêmio segue a preparação para o clássico Grenal, nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário