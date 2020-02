Inter Grêmio e Inter firmam acordo por árbitro de vídeo no Grenal 423

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: (Rádio Grenal)

A semifinal de clássico Grenal no Campeonato Gaúcho terá o uso do VAR. Grêmio e Inter firmaram acordo e irão custear o uso da tecnologia de vídeo para a decisão do próximo sábado, no estádio Beira-Rio.

A equipe que ficará a cargo do VAR será do Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Nunes Braga será o árbitro de vídeo, auxiliado por Graziani Maciel Rocha e Diogo Carvalho Silva.

A outra semifinal será disputada entre Caxias e Ypiranga, no domingo, às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, mas sem o uso do VAR.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

