Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Meia pode substituir Patrick no jogo deste sábado

Sem muito tempo para comemorar o gol e a classificação do Inter para próxima fase eliminatória na Copa Libertadores, Gabriel Boschilia, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, já destacou que o foco do time está no Grenal. E, com a indefinição sobre a situação de Patrick, o meia pode ser titular no primeiro clássico do ano.

Foi dos pés e da atenção de Boschilia que veio o primeiro gol da classificação ao Inter sobre a Universidad de Chile. A jogada surgiu justamente de um trabalho que vem sendo ensaiado pelo técnico Eduardo Coudet.

“Viemos trabalhando diariamente essa jogada, e ontem felizmente deu certo. Espero que seja o primeiro gol de muitos aqui. Tive a intuição de pressionar ele. Não sabia que ele ia dominar errado. Mas como nossa pressão estava alta e perto do gol, consegui roubar a bola e fazer o gol”, declarou o meia do Inter.

Com adversário já definido para a próxima fase, o Tolima que venceu e despachou o Macará, a equipe tem as atenções voltadas ao clássico que vale vaga à final da taça do primeiro turno do estadual. Apesar do pouco tempo no Sul, o jogador já sabe do peso do enfrentamento contra o arquirrival: “Foi uma classificação muito importante. Mas isso foi ontem, já passou. Agora é foco no próximo jogo, que é o Grenal. Sabemos da importância deste jogo e estamos preparados. O clássico é importante como todos os jogos. E como todos os jogos vamos entrar para vencer”.

Com a situação indefinida de Patrick, que precisou ser substituido logo nos primeiros minutos contra a LaU, o jogador, que justamente entrou no jogo, pode ganhar um chance entre os titulares, conforme destacado pelo próprio técnico Eduardo Coudet, no pós-jogo desta terça-feira: “O clássico é sempre um jogo especial para todos. O Boschilia vinha jogando por ali no Monaco e pode cumprir essa função do Patrick”.

