Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Patrick teve uma lesão muscular confirmada na parede abdominal. (Foto: Reprodução)

O Inter garantiu a classificação para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América após vencer a Universidad de Chile no Beira-Rio. Com a vaga assegurada, todas as atenções do Colorado se voltam para o Campeonato Gaúcho e para a semifinal que se aproxima. O clássico contra o Grêmio está marcado para o sábado (152), às 16h30min, no Beira-Rio, em jogo único. Quem vencer, garante o lugar na final do primeiro turno do Estadual.

A tarde desta quarta-feira (12) foi de reapresentação no CT Parque Gigante e, consequentemente, muito trabalho para a equipe colorada. O grupo de jogadores contou com uma novidade, o zagueiro Bruno Fuchs retornou da Seleção que estava disputando o pré-olímpico e fica à disposição da comissão técnica. Enquanto o time que iniciou a partida contra os chilenos fez uma atividade física no gramado, o restante do elenco treinou forte mirando o Grenal.

Para a partida deste sábado, contudo, o técnico Eduardo Coudet terá uma baixa. Patrick teve uma lesão muscular confirmada na parede abdominal. Com isso, o atleta desfalca o time por, pelo menos, três semanas.

Antes do treinamento desta quarta, o meio-campista Boschilia concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O jogador marcou o primeiro gol do Inter na Libertadores e também o seu primeiro com o manto colorado, não escondendo a felicidade. “Foi uma classificação muito importante para o grupo. O gol saiu numa jogada que a gente trabalha diariamente. Fiquei muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos aqui”, afirmou o camisa 21.

Serão mais dois treinos pela frente antes de a bola rolar no Beira-Rio para a semifinal do Gauchão. Com a melhor campanha da competição, o Colorado decide em casa a vaga na final do primeiro turno. Já pelo torneio continental, o adversário será o Tolima (COL), na próxima semana, na Colômbia.

