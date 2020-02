Inter “Grande equipe com grande treinador”, Coudet projeta clássico contra o Grêmio, pela semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois de conquistar a vaga para a terceira fase eliminatória, o Grenal passa a ser o foco do Inter, antes do próximo compromisso pela Copa Libertadores. Em entrevista coletiva, após a vitória contra a Universidade de Chile, o técnico Eduardo Coudet projetou seu primeiro clássico gaúcho.

“Uma partida especial, e vamos enfrentar uma grande equipe, que trabalha há muito tempo e tem um grande treinador. Nós trabalharemos, pensando em fazer um grande jogo no clássico”, declarou o comandante.

Com a disputa simultânea do estadual e da competição sul-americana, a questão principal é sobre quem estará em campo no sábado, na decisão pela semifinal. Para a partida no Beira-Rio, ao menos Patrick, correr o risco de ficar de fora. O jogador sentiu um problema nas costas e passará por reavaliação: “O clássico é sempre um jogo especial para todos. Amanhã (quarta-feira), vamos pensar e colocar a cabeça nessa partida. O Boschilia vinha jogando por ali no Monaco e pode cumprir essa função do Patrick”.

Após despachar a LaU, o colorado enfrentará o Tolima na terceira fase eliminatória da pré-Libertadores.

O elenco se reapresenta nesta quarta-feira, visando a semifinal contra o Grêmio, em partida única, no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

