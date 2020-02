Grêmio Ainda sem Kannemann, Grêmio treina com retorno de quarteto olímpico para o Grenal

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

No meio-campo, Thiago Neves e Luciano disputam a titularidade Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O Grêmio segue a preparação para encarar o Inter com uma preocupação na defesa. O zagueiro Kannemann, que sofreu um edema ósseo no pé esquerdo, foi novamente ausência no trabalho com bola, na parte aberta no treinamento desta quarta-feira.

Sem presença no gramado, o argentino segue como dúvida para a partida que vale vaga na final do estadual. Até o Grenal, ainda resta mais duas atividades, que irão definir a presença do defensor. Caso Kannemann, não fique à disposição, Paulo Miranda deve seguir como titular ao lado de David Braz.

Por outro lado, o técnico Renato Portaluppi conta com mais quatro opções para a partida do final de semana. Depois de servirem à Seleção Olímpica, o goleiro Phelipe Megiolaro, o lateral Caio Henrique, o meia Matheus Henrique e o atacante Pepê já participam do treino desta manhã.

O trabalho com a equipe dividida em três times não confirma o time que atuará no Grenal, mas a tendência é de manutenção da escalação, podendo Thiago Neves e Diego Souza saírem entre os titulares.

A preparação do tricolor segue na tarde desta quinta-feira. A partida contra o Inter ocorre no sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, valendo vaga para decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário