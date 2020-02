Esporte O Grêmio se reapresentou aos treinamentos e trabalhou com portões fechados

10 de fevereiro de 2020

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (10) no CT Luiz Carvalho. Após derrota na última rodada da primeira fase da Taça Ewaldo Poeta para o Aimoré, por 2 a 1, o grupo trabalhou com portões fechados em função do treinamento da Universidad de Chile no CT, que joga pela Pré-Libertadores da América, em Porto Alegre nesta terça (11).

A atividade aconteceu sem acesso da imprensa. Em campo, participaram apenas os atletas que não iniciaram a partida de domingo (9) em São Leopoldo. O grupo fez uma atividade física comandada pelo departamento de preparação física. Já os titulares, fizeram um trabalho regenerativo no vestiário.

Classificado para a semifinal do campeonato, que acontece em jogo único no estádio Beira-Rio, contra o Internacional, o Grêmio aguarda a confirmação da data do jogo. A tendência é que a partida aconteça no próximo sábado (15).

O próximo treino é nesta terça, às 15h30min. O quarteto que conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos com a Seleção sub-23, Phelipe Megiolaro, Matheus Henrique, Caio Henrique e Pepê, já estarão à disposição do técnico Renato Portaluppi.

Gurias Gremistas

A equipe sub-20 do Brasil conquistou mais um título para a modalidade. Agora, com as Gurias Gremistas Gisseli Mariano, Mariza e Marta. Elas venceram a Venezuela por 2 a 0 e levantaram a taça em San Felipe-VEN, no domingo.

Integrantes da equipe feminina do tricolor desde a temporada passada, a lateral Gisseli Mariano e a atacante Marta são presença constante na lista do técnico Jonas Urias. Já a meio-campista Mariza, que iniciou a partida na lateral, foi convocada para os confrontos da Liga, após um tempo sem vestir a camisa amarela.

As três retornam para o Grêmio nesta semana e já estarão à disposição para o confronto com o Audax, que acontece na próxima quinta-feira (13), às 11h, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

