Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

O duelo decisivo está marcado para as 19h15 desta terça, no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Beira-Rio recebe a primeira decisão da temporada. Inter e Universidad de Chile se enfrentam, a partir das 19h15min desta terça-feira (11), em Porto Alegre na disputa por uma vaga na terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Com o resultado de 0 a 0 no jogo de ida, na semana passada, o Colorado precisa vencer a partida em casa para alcançar a classificação.

Em 2019, o Inter se manteve invicto na Libertadores jogando como mandante e, agora, precisa repetir o retrospecto para alcançar a próxima fase preliminar, antes de chegar à fase de grupos da competição. Um empate sem gols leva o duelo para as penalidades máximas, enquanto a vitória colorada por qualquer diferença de gols classifica o time gaúcho. Um empate com gols, no entanto, dá a vaga ao time chileno, assim como qualquer vitória.

A preparação para a partida chegou ao fim com o treinamento realizado na tarde desta segunda-feira (10), no CT Parque Gigante. Os primeiros minutos dos trabalhos foram abertos para a imprensa, depois as atividades foram fechadas e o técnico Eduardo Coudet teve privacidade para ajustar os últimos detalhes, sem revelar o time que iniciará a partida.

Antes do treino, D’Alessandro concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O camisa 10 destacou a importância do duelo contra o time chileno, além de valorizar o apoio do torcedor. “O resultado fora de casa foi bom. Agora precisamos fazer o dever de casa, fazer um bom jogo. Sabemos a força que a gente tem aqui no Beira-Rio, a torcida. Não será fácil, mas temos totais condições de conseguir essa vaga para a próxima fase”, ressaltou o argentino.

