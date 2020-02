Grêmio Caio Henrique é apresentado oficialmente e vive expectativa por estreia pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

O jogador vestirá a camisa 19 Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Reforço do Grêmio desde o final de janeiro, Caio Henrique foi apresentado, de forma oficial, somente nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo, que estava servindo à Seleção Olímpica, chegou ao clube há apenas um dia e já demonstrou expectativa pela estreia.

O lateral chega ao time justamente em uma semana agitada pela disputa do clássico Grenal, e já se mostrou disposto como opção para o técnico Renato Portaluppi.

“Eu sei que aqui Clássico não se perde. O Grêmio sempre entra pra vencer em todas as competições. Espero que a gente consiga a vitória para a classificar para a final. Estamos focados para a partida. Sobre estreia, deixo para o professor Renato”, declarou o novo camisa 19.

Apesar do pouco tempo com os novos companheiros, Caio Henrique já teve convívio com alguns colegas. Na disputa do Pré-Olímpico, esteve com Phelipe Megiolaro, Matheus Henrique e Pepê. Incluindo ainda, um jogador que pode ser adversário no final de semana, Bruno Fuchs, zagueiro do Inter e que também estava na seleção.

E, mesmo com o foco na conquista da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Grenal foi assunto entre os jogadores da dupla. O lateral citou a brincadeira feita com o Fuchs. “A gente estava em maioria lá, e nem deixamos ele (Bruno Fuchs) falar muito. Brincamos que agora acabou a amizade “.

Apesar da possibilidade de estreia, a tendência é que Caio Henrique ainda fique no banco de reservas, pelo pouco de tempo de ambientação com o time. O jogador agora disputa a titularidade da lateral-esquerda com Bruno Cortez.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

