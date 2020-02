Grêmio Grêmio terá reforço de quarteto olímpico para o clássico Grenal

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Pepê, Matheus Henrique, Caio Henrique e Phelipe Megiolaro se reapresentam nesta terça-feira (11) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Após servir à Seleção Brasileira e conquistar a vaga para os jogos Olímpicos do Japão, Pepê, Matheus Henrique, Caio Henrique e Phelipe Megiolaro retornam ao Grêmio. O quarteto já tem data para se reapresentar e, inclusive, reforça as opções de Renato Portaluppi para o clássico Grenal da semifinal do Campeonato Gaúcho.

O quarteto volta aos treinamentos no CT Luiz Carvalho neste terça-feira. E entre os quatro, um chega como novidade: Caio Henrique. O lateral-esquerdo, que atuou pelo Fluminense no ano passado, foi contratado por empréstimo junto ao Atlético de Madrid. O novo reforço ainda não foi apresentado, mas já teve o nome inscrito no estadual e já pode fazer sua estreia.

A decisão da semifinal, contra o Inter, ainda terá a data confirmada, mas ao que tudo indica deve ocorrer no sábado. O jogo único ocorrerá no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

