Grêmio FGF confirma data e horário do clássico Grenal pela semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Inter e Grêmio se enfrentam no sábado, às 16h30, no Beira-Rio Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu as datas e horários das decisões das semifinais do Campeonato Gaúcho. O clássico Grenal irá ocorre no próximo sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio. Já Caxias e Ypiranga, que fazem a outra disputa, se enfrentam no domingo, às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário