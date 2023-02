Esporte Goleiro do time paulista Ituano é encontrado morto

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Recém promovido aos profissionais, Jian Kayo tinha 21 anos. (Foto: Arquivo/Ituano F.C)

Segundo reserva na posição de goleiro do Ituano Futebol Clube, de Itu (SP), Jian Kayo foi encontrado morto em sua casa, na noite de sábado (18), aos 21 anos. A causa da morte deve ser esclarecida por necrópsia realizada neste domingo – o corpo foi depois transladado para Itambé (PR), sua cidade natal.

Formado nas categorias de base do São Paulo, ele chegou há dois anos na equipe Sub-20 e em dezembro passado assinou seu primeiro contrato como profissional. Não teve tempo de estrear entre os profissionais.

Amante de rock antigo, Jian era considerado um atleta culturalmente diferenciado pelos colegas. Seu técnico até o final do ano passado, Carlos Pimentel, não poupou elogios:

“Era um menino muito querido, que deixava o ambiente muito leve e positivo em tudo o que fazia. Estava sempre com sorrindo, era muito fácil de lidar com ele. E também um rapaz compenetrado, discreto e profissional, cumpridor de horários, de boa formação, da base do São Paulo.

Ele acrescentou: “Ninguém está preparado para uma perda dessas. É uma situação que o Ituano, por ser um clube que cuida tanto de gente, sente bastante. O lado humano é o que mais pega nessa hora. O meu agradecimento ao homem e atleta por ter tido o privilégio de trabalhar com ele, e consolo aos familiares”.

Quem também se manifestou foi a namorada, a modelo Daniele Mioranza: “Ele era puro amor. Dedicado, esforçado, ótimo filho, companheiro. Tinha toda uma vida pela frente, é meu amor, minha vida. Ele sempre disse que ia morrer velhinho e que a gente ia ter quatro filhos”.

Carreira promissora

Jian Kayo começou a carreira no São Paulo em 2015, quando havia acabado de completar 13 anos de idade. Passou pelos times Sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 do Tricolor, onde ficou até 2020. Pelas redes sociais, o clube publicou uma nota de pesar. Em novembro de 2021, aos 19 anos, o goleiro de 1,91 metro assinou contrato com o Ituano para jogar na equipe Sub-20. Logo conquistou a titularidade, disputando partidas do Campeonato Paulista Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Na Copinha, jogou nos quatro jogos que o Galinho fez. Na primeira fase, ajudou o time a se classificar na segunda posição, com três gols sofridos em três jogos. Na segunda fase, o Ituano foi eliminado ao ser goleado pelo Corinthians. Com as ótimas atuações vestindo a camisa rubro-negra, um ano depois de sua contratação foi promovido ao time profissional e virou terceiro goleiro para a disputa do Campeonato Paulista. Junto com Deivity, era reserva de Jefferson Paulino.

