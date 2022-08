Brasil Golpista tenta solicitar aposentadoria do INSS com documento falso

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Carteira de habilitação fornecida tinha a foto de um modelo com expressão assustada, dados zerados e apelidos em vez de nomes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe responsável pelo monitoramento de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) foi surpreendida por um documento “inusitado” em uma solicitação de aposentadoria. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) submetida no processo continha a foto de um modelo com feição de assustado, apelidos nos lugares dos nomes e dados zerados.

O titular do documento aparece com o nome de “CNH DO AMIGO GRINGO” e na filiação há os nomes “GRINGO PAI” e “GRINGO MÃE”. Os números de CPF e RG e as datas de validade e da primeira habilitação aparecem completamente zerados.

De acordo com a assessoria de comunicação do INSS, a tentativa de fraude foi descoberta por funcionários da Superintendência Norte/Centro-Oeste e o caso foi submetido para apuração da Polícia Federal (PF). O autor da solicitação seria morador do município de Valparaíso de Goiás e tentou usar o documento falso para solicitar a aposentadoria.

Para evitar as fraudes, os servidores realizam a comprovação de que o solicitante atende os requisitos ou se tem algum tipo de vínculo com o INSS. Caso a fraude seja comprovada e o golpista tenha algum tipo de vínculo com a autarquia, ele perde o benefício pela tentativa de estelionato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil