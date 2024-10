Economia Golpistas ligam para clientes e dizendo que sua agência bancária ou seu gerente está sob investigação. A partir daí, os criminosos solicitam a transferência de valores para contas suspeitas

Bancos alertam para novo golpe que pode tirar seu dinheiro. (Foto: Reprodução)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta para um novo tipo de golpe: da falsa investigação de agências bancárias. Na ação, os golpistas ligam para clientes dizendo que sua agência ou gerente está sob investigação. A partir daí, os criminosos solicitam a transferência de valores para contas suspeitas.

De acordo com a entidade, os golpistas estão criando novas abordagens para golpes já conhecidos, como o da falsa central telefônica.

A estratégia é a mesma: os fraudadores utilizam de técnicas de engenharia social para manipular psicologicamente a possível vítima, fazendo com que elas forneçam informações confidenciais ou realizem transações para os golpistas. A vítima é manipulada com argumentos de que, para a sua própria proteção, deve transferir seus valores para favorecidos indicados por eles enquanto durar a investigação criminal.

Durante a conversa, os bandidos chegam a enviar um boletim de ocorrência falso para tentar dar credibilidade ao golpe. A partir daí, dizem que para a proteção do cliente, ele deve transferir seus recursos para favorecidos indicados por eles enquanto durar a investigação criminal.

Os golpistas também estão usando o nome da própria Febraban para a aplicação do golpe. Em nota, a Federação esclarece que “é uma associação civil sem fins lucrativos, que reúne instituições financeiras do país” e que, “no desempenho de suas atividades, a entidade não tem relacionamento direto com clientes e usuários do sistema bancário”.

“Esta abordagem é golpe. Os bancos, entidades ou autoridades policiais nunca pedem que clientes façam transações bancárias. Se receber este tipo de contato, encerre-o na hora. Se tiver dúvidas sobre sua agência, esclareça qualquer informação fora do normal nos canais oficiais do banco”, alerta José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

O que fazer

Segundo o diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, os clientes devem se atentar aos sinais de fraude. Veja as dicas:

• Entidades ou autoridades policiais nunca pedem que clientes façam transações bancárias. Se receber este tipo de contato, encerre-o na hora;

• Caso o cliente tenha dúvidas sobre sua agência, deve procurar qualquer informação fora do normal nos canais oficiais do banco;

Bancos podem entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança, pagamentos ou estornos de transações nestes contatos.

Caso o cliente tenha sido vítima de algum crime, deverá notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como bloqueio do app e senha de acesso, e fazer um boletim de ocorrência.

