Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

A equipe treinada por Dorival Júnior chegou ao final das primeiras nove rodadas com 13 pontos. Foto: Divulgação/CBF

O fim do primeiro turno das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 confirmou o pior início da história da Seleção Brasileira na competição classificatória. Mesmo com a vitória por 2 a 1 contra o Chile na noite dessa quinta-feira (10), com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique, a equipe treinada por Dorival Júnior chegou ao final das primeiras nove rodadas com 13 pontos, um número menor que os 16 pontos da classificatória para o Mundial de 2010, que era a pior marca até o momento.

A conta considera o atual formato das Eliminatórias, com 18 jogos totais em turno e returno. Após a derrota por 1 a 0 para o Paraguai, na última rodada, disputada em setembro, o Brasil já tinha confirmado este recorde negativo, ao estacionar nos 10. O máximo de pontos que o time chegaria era justamente os atuais 13. Também nesta quinta, a Bolívia venceu a Colômbia por 1 a 0. Já Equador e o Paraguai ficaram no 0 a 0. E a Venezuela empatou com a Argentina em 1 a 1.

Em 2010, ao fim da 8ª rodada das Eliminatórias, o Brasil tinha os mesmo 13 pontos conquistados, mas, ao término do primeiro turno, tinha 16.

Veja o desempenho da seleção em primeiros turnos de Eliminatórias:

– Eliminatórias para a Copa de 2026 – 13 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2022 – 22 pontos*

– Eliminatórias para a Copa de 2018 – 18 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2010 – 16 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2006 – 19 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2002 – 17 pontos

*Com um jogo a menos por conta da suspensão do Brasil x Argentina

Vale ressaltar que o Brasil não participou das Eliminatórias para a Copa de 2014, por ser o País sede, e a de 1998, por ser o então tetracampeão ao derrotar a Itália, nos pênaltis, na grande final da competição nos Estados Unidos.

A Seleção está na 4ª colocação da tabela. Como o torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá em 2026 foi inchado para 48 seleções, há sete vagas para a América do Sul, sendo seis diretas e a última delas para a repescagem.

Na abertura do segundo turno, o Brasil recebe o Peru, às 21h45 da próxima terça-feira (15), em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. A Seleção Peruana é a última colocada na tabela de classificação e, como tem demonstrado sérias dificuldades técnicas e táticas, provavelmente utilizará postura conservadora fora de casa. No mesmo dia, a seleção chilena visita a Colômbia, em Barranquilla.

2024-10-11