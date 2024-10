Futebol Imprensa internacional repercute vitória do Brasil sobre o Chile

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Com a vitória, o Brasil deu um salto na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A vitória do Brasil sobre o Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no apagar das luzes, repercutiu na imprensa internacional. O jornal As, da Espanha, por exemplo, escreveu que o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, autor do segundo gol brasileiro, evitou o caos que seria o empate no confronto contra os chilenos.

O atacante que também teve passagem pela Espanha, ao atuar pelo Real Bétis, também foi destaque no jornal Marca. O portal espanhol destacou que Luiz Henrique deu a vitória para o Brasil, mas apontou mais uma atuação decepcionante da Seleção Brasileira.

“Luiz Henrique dá vitória aos 90 minutos para um Brasil que continua pouco convincente”, escreveu o portal.

Já na Argentina, a vitória do Brasil foi destacada como agônica. Além disso, o jornal Olé afirmou que a Seleção Brasileira apresentou pouco futebol na partida e vive uma seca de estrelas como não sofria há muito tempo.

“Triunfo agônico para o Brasil”, escreveu.

O Mundo Deportivo, da Espanha, afirmou que a vitória deu uma “alívio” à Seleção. O portal destacou que o triunfo afundou o Chile e deu um respiro ao Brasil, que não jogou bem, mas conseguiu sair com os três pontos.

“Brasil afunda Chile e respira fundo”, escreveu o Mundo Deportivo.

Com a vitória, o Brasil deu um salto na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira entrou em campo em sétimo, na zona de repescagem, mas com o resultado positivo pulou para a quarta posição, com 13 pontos.

Sob pressão

Pressionado pelo mau desempenho recente, Brasil venceu o Chile por 2 a 1 de virada, nessa quinta-feira (10), no estádio Nacional de Santiago, em duelo da 9ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Com brilho da dupla do Botafogo, o estreante Igor Jesus e de Luiz Henrique, a Seleção espantou a má fase e se reabilitou na competição. Eduardo Vargas abriu o placar para a equipe de Gareca.

Agora, a Canarinho volta a campo na terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, para enfrentar o Peru, último adversário da Data Fifa de outubro.

Na próxima Data Fifa, a Seleção Brasileira enfrentará a Venezuela fora de casa. Depois, em casa, encara o Uruguai. Ainda não há datas definidas para os próximos compromissos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

