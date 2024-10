Futebol Vaga para a Copa: Como fica a situação da Seleção Brasileira nas Eliminatórias após vitória contra o Chile

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Com o resultado dessa quinta, o Brasil soma 13 pontos em nove rodadas das Eliminatórias da Copa. Foto: Divulgação/CBF

A vitória de virada do Brasil por 2 a 1 contra o Chile fora de casa na noite dessa quinta-feira (10), no Estádio Nacional de Santiago, veio em bom momento para a Seleção. Precisando se recuperar depois de resultados negativos, os 3 pontos fazem com que o Brasil salte para a quarta posição. Em nove jogos são 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.

A Seleção está um ponto a frente de Equador e Bolívia que estão na quinta e sexta posição, respectivamente, empatados com 12 pontos. Argentina, com 19 pontos, Colômbia com 16 e Uruguai com 15 ocupam os três primeiros lugares.

É improvável que o Brasil não se classifique para Copa de 2026 considerando que os seis primeiros garantem vaga na competição e o sétimo disputa a repescagem. Ou seja, entre os 10 países que disputam as eliminatórias, os 6 primeiros se classificam de forma direta e o 7º ainda tem mais uma chance de conquistar a vaga.

Nas últimas edições apenas os 4 primeiros conseguiam a vaga, e o 5º ia para a repescagem. Nesse cenário a situação do Brasil seria mais delicada, mas com o aumento do número de vagas para essa edição, a seleção brasileira precisaria de uma campanha catastrófica para não se classificar.

O próximo compromisso do Brasil é contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília na terça-feira, 15 de outubro, às 21h45. Esse jogo encerra o primeiro turno das Eliminatórias. Depois dessa partida a seleção volta a campo pela competição em novembro, nos dias 14 e 19, contra a Venezuela fora de casa e o Uruguai, em casa, respectivamente.

Os compromissos contra Uruguai e Venezuela dão início ao returno das Eliminatórias. A partir de então vão faltar mais seis rodadas que serão disputadas entre março e setembro de 2025.

Recorde negativo

O fim do primeiro turno das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026 confirmou o pior início da história da Seleção Brasileira na competição classificatória. Mesmo com a vitória por 2 a 1 contra o Chile, a equipe treinada por Dorival Júnior chegou ao final das primeiras nove rodadas com 13 pontos, um número menor que os 16 pontos da classificatória para o Mundial de 2010, que era a pior marca até o momento.

A conta considera o atual formato das Eliminatórias, com 18 jogos totais em turno e returno. Após a derrota por 1 a 0 para o Paraguai, na última rodada, disputada em setembro, o Brasil já tinha confirmado este recorde negativo, ao estacionar nos 10. O máximo de pontos que o time chegaria era justamente os atuais 13. Também nesta quinta, a Bolívia venceu a Colômbia por 1 a 0. Já Equador e o Paraguai ficaram no 0 a 0. E a Venezuela empatou com a Argentina em 1 a 1.

Em 2010, ao fim da 8ª rodada das Eliminatórias, o Brasil tinha os mesmo 13 pontos conquistados, mas, ao término do primeiro turno, tinha 16.

Veja o desempenho da seleção em primeiros turnos de Eliminatórias:

– Eliminatórias para a Copa de 2026 – 13 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2022 – 22 pontos*

– Eliminatórias para a Copa de 2018 – 18 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2010 – 16 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2006 – 19 pontos

– Eliminatórias para a Copa de 2002 – 17 pontos

*Com um jogo a menos por conta da suspensão do Brasil x Argentina

Vale ressaltar que o Brasil não participou das Eliminatórias para a Copa de 2014, por ser o País sede, e a de 1998, por ser o então tetracampeão ao derrotar a Itália, nos pênaltis, na grande final da competição nos Estados Unidos.

