Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

A tela de detalhes de um aplicativo vai ficar ainda mais interessante na Play Store de tablets e dobráveis. Foto: Reprodução

A Play Store vai receber um pacotão de novidades para incrementar a usabilidade em telas grandes, anunciou o Google. A loja de aplicativos vai contar com uma série de novidades em interface dedicadas para uma experiência agradável em tablets e dobráveis.

As adições se estendem desde a tela de principal da plataforma às seções dedicadas para cada aplicativo, aproveitando ao máximo do espaço disponível no dispositivo para apresentar conteúdo de forma atrativa para o consumidor.

Nova tela

A tela de detalhes de um aplicativo vai ficar ainda mais interessante na Play Store de tablets e dobráveis. A revitalização aproveitará vídeos demonstrativos como plano de fundo, dando maior personalidade à seção e dando mais imersão para vídeos de gameplay ou demonstrações.

Além disso, a disposição de informações adicionais também foi revista nesta tela. Segundo o Google, agora os detalhes e as recomendações de aplicativos são dispostos em colunas, aproveitando melhor o espaço de tela.

Apps adaptados

Os aplicativos que atendem os critérios de qualidade para telas maiores serão destacados na Play Store. A medida ajudará usuários a encontrar aplicativos com melhor qualidade, ao mesmo tempo que incentivam que mais desenvolvedores adotem boas práticas para conquistar mais público.

A partir de agora, a seção “Escolha do Editor” e outras coleções curadas pelo Google considerarão a adaptação para telas maiores como um dos critérios de recomendação. Além disso, se for detectado que um app não tem boa qualidade, um aviso aparece na tela de descrição.

Interface adaptada

Aproveitando melhor do espaço de tela, a Play Store realocou o menu de guias para a parte esquerda da loja. Assim, usuários podem alternar entre as categorias com a mão esquerda com mais facilidade.

A empresa também “facilitou a navegação em alguns aspectos da loja” para ajudar usuários a descobrir apps úteis e populares. Um exemplo mencionado pela empresa foi a mudança das seções “Top Charts” e “Categorias” para as seções as telas principais de Apps e Games.

Tela dividida

Ao procurar um aplicativo novo usando a busca da Play Store, os resultados serão dispostos em lista na parte esquerda da tela, enquanto a parte direita será dedicada a exibição do programa em questão.

A mudança busca aproveitar o espaço da tela para poupar o usuário de transitar entre muitas páginas para encontrar o que procura.

Quando?

Segundo o Google, as mudanças da Play Store serão distribuídas gradativamente ao longo das próximas semanas. Por se tratar de um serviço nativo do Android, a atualização deve chegar de forma automática por meio de um update do Google Play Services e autorização de servidor.

