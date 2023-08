Tecnologia Apple encerra serviço de fotos: saiba como salvar as imagens

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o fim do "Meu Compartilhamento de Fotos", usuários só poderão salvar fotos na nuvem pelo "Fotos do iCloud". Foto: Divulgação/Apple Com o fim do "Meu Compartilhamento de Fotos", usuários só poderão salvar fotos na nuvem pelo "Fotos do iCloud". (Foto: Divulgação/Apple) Foto: Divulgação/Apple

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple vai encerrar em 26 de julho de 2023 o “Meu Compartilhamento de Fotos”, que funciona como uma pasta temporária na nuvem. O recurso mantém até 1.000 imagens salvas por 30 dias, mesmo que a conta do iCloud não tenha mais espaço de armazenamento.

Com a decisão, as fotos que estiverem salvas nesta pasta serão excluídas pela empresa. Caso elas também estejam na memória do dispositivo, nada será perdido. Por outro lado, se as imagens estiverem apenas na nuvem, elas não poderão ser recuperadas.

“Se uma foto que você deseja ainda não estiver na sua biblioteca em um iPhone, iPad ou Mac específico, certifique-se de salvá-la na sua biblioteca nesse dispositivo”, diz a Apple.

A empresa não aceita novos uploads para o “Meu Compartilhamento de Fotos” desde 26 de junho e diz que será possível usar o “Fotos do iCloud”, que só permite salvar fotos e vídeos se houver espaço suficiente no iCloud.

Veja como salvar

iPhone, iPad ou iPod touch:

— No aplicativo “Fotos”, selecione “Álbuns”;

— Toque em “Meu Compartilhamento de Fotos” (ou “My Photo Stream”);

— Selecione as fotos que você deseja salvar;

— Toque no botão de “Compartilhar”;

— Selecione “Salvar Imagem”.

Mac

— No aplicativo “Fotos”, selecione o álbum “Meu compartilhamento de Fotos”;

— Selecione as fotos que você deseja salvar e que não salvas no dispositivo;

— Arraste-as do álbum para sua biblioteca.

iPhone SE 4

Futura opção “econômica” entre os smartphones da Apple, a quarta geração do iPhone SE teve supostos detalhes revelados. Conforme o informante Unknownz21, o novo dispositivo será um “derivado do iPhone 14” e incluirá importantes atualizações.

O telefone deve adotar um visual bem semelhante ao modelo lançado em 2022. Entretanto, seguindo as novas regras da União Europeia, o aparelho deve trazer uma porta USB-C no lugar da tradicional entrada Lightning.

Segundo a fonte, o iPhone SE 4 também deve ser atualizado com o sensor Face ID. Um detalhe que encerra os rumores sobre a variante ainda manter um botão Touch ID para desbloqueio do telefone.

Outra importante mudança será a adição do novo botão de ação, que deverá ser visto pela primeira vez na linha iPhone 15 Pro. A nova tecla customizável será um dos principais diferenciais em relação ao iPhone 15 e o iPhone 15 Plus.

Apesar de possivelmente “copiar” o visual do iPhone 14, o iPhone SE 4 deve ter apenas uma única câmera traseira. Entretanto, o informante não revelou detalhes sobre as configurações do sensor fotográfico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-encerra-servico-de-fotos-saiba-como-salvar-as-imagens/

Apple encerra serviço de fotos: saiba como salvar as imagens

2023-08-17