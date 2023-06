Tecnologia Google diz que o Brasil terá falta de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Estudo divulgado pelo Google mostra os principais desafios do mercado de tecnologia da informação no Brasil. (Foto: Divulgação)

O Google divulgou nesta quarta-feira (31) um estudo em que mostra os principais desafios do mercado de tecnologia da informação (TI) no Brasil. Segundo a empresa, o país terá um déficit de 530 mil profissionais da área até 2025.

O relatório, produzido em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), aponta que 53 mil profissionais irão se formar entre 2021 e 2025, mas a demanda por novos talentos nesse período será de 800 mil, segundo a associação das empresas de tecnologia, a Brasscom.

“O resultado é um déficit de 530 mil profissionais, evidenciando ainda mais o desequilíbrio entre oferta de trabalho e talentos disponíveis”, diz o Google. “A falta de habilidades digitais do Brasil o coloca na terceira posição entre os países do G20 que mais desperdiçam a oportunidade de aumentar o PIB”.

Sobrevivência das empresas

O levantamento também mostra que 92% das startups participantes do estudo acreditam que faltam profissionais de tecnologia no Brasil e que isso gera impacto na inovação de seus negócios, podendo até prejudicar a sobrevivência das empresas.

O que tem gerado a escassez

O Google diz que ouviu startups, executivos e profissionais da área que listaram os motivos que geram a escassez de mão de obra qualificada no setor. Alguns causadores são:

– o ensino de pensamento lógico está defasado nas escolas brasileiras;

– existem grandes barreiras para pessoas negras e mulheres no mercado de tecnologia;

– o mercado de TI no Brasil não desenvolve o número de profissionais seniores que deveria;

– a dificuldade de conseguir o primeiro emprego em tecnologia faz com que os jovens busquem outras áreas;

– existem grandes limitações para pessoas de regiões distantes dos grandes centros do país;

– existem condições muito mais atrativas internacionalmente, esvaziando o mercado nacional.

Segundo o estudo, as áreas que apresentam os maiores déficits globais de talentos são segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem e organização de T.I. Automação, respectivamente.

Para André Barrence, diretor do Google for Startups para a América Latina, “são muitas vagas e poucos profissionais qualificados para atender às atuais necessidades do mercado”. As informações são do portal de notícias G1.

