Tecnologia Google e Meta fecharam acordo em segredo para direcionar anúncios do Instagram para adolescentes no YouTube

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

O Google trabalhou em um projeto de marketing para a Meta que foi projetado para direcionar a jovens usuários do YouTube. (Foto: Reprodução)

Google e Meta fizeram um acordo secreto para direcionar anúncios do Instagram para adolescentes no YouTube, passando por cima das próprias regras da gigante de buscas sobre como menores de idade são tratados on-line, informa reportagem do jornal britânico Financial Times.

Documentos ao qual o jornal teve acesso apontam que o Google trabalhou em um projeto de marketing para a Meta que foi projetado para direcionar a jovens usuários do YouTube, com idades entre 13 e 17 anos, anúncios que promoviam o aplicativo de fotos e vídeos de sua concorrente.

Ainda de acordo com o jornal britânico, a campanha do Instagram deliberadamente tinha como alvo um grupo de usuários rotulados como “desconhecidos” em seu sistema de publicidade. Acontece que, segundo fontes, o Google sabia que tal grupo tendia a incluir menores de 18 anos. Além disso, documentos vistos pelo Financial Times sugerem que foram tomadas medidas para garantir que a verdadeira intenção da campanha fosse disfarçada.

A reportagem aponta ainda que o projeto não levou em conta as regras do Google que proíbem a personalização e direcionamento de anúncios para menores de 18 anos, incluindo a exibição de anúncios com base em dados demográficos.

A campanha do YouTube e da Meta para atrair usuários mais jovens ao Instagram já estava em desenvolvimento quando Mark Zuckerberg, CEO da Meta, compareceu perante o Congresso dos EUA em janeiro deste ano e pediu desculpas às famílias de crianças que foram vítimas de exploração e abuso sexual em suas plataformas.

O jornal lembra que as duas empresas, que normalmente são concorrentes ferrenhas – elas têm as duas maiores plataformas de publicidade on-line do mundo – embarcaram nesse esforço no fim de 2023, enquanto o Google buscava fortalecer seus ganhos publicitários e a Meta lutava para manter a atenção dos usuários mais jovens, diante de concorrentes em rápido crescimento, como o TikTok.

Em uma conversa com investidores, na semana passada, Zuckerberg disse que um esforço recente para engajar mais jovens de 18 a 29 anos estava dando resultados.

De acordo com as fontes e documentos aos quais o FT teve acesso, as duas empresas trabalharam com a Spark Foundry, uma subsidiária nos EUA da gigante francesa de publicidade Publicis, para lançar o programa piloto de marketing no Canadá entre fevereiro e abril deste ano.

Devido ao sucesso registrado, o programa foi então testado nos EUA em maio. Segundo fontes, as empresas planejavam expandi-lo ainda mais para mercados internacionais e promover outros aplicativos da Meta, como o Facebook.

De acordo com o jornal britânico, o Google viu os programas pilotos como uma oportunidade de crescer em um relacionamento mais lucrativo com a Meta, que envolveria anúncios de “marca” mais chamativos e caros no YouTube, bem como em outras plataformas.

Ao ser procurado pela reportagem, o Google disse ter iniciado uma investigação sobre tais alegações, acrescentando:

“Proibimos que anúncios sejam personalizados para menores de 18 anos, ponto final. Essas políticas vão muito além do que é exigido e são apoiadas por salvaguardas técnicas. Confirmamos que essas salvaguardas funcionaram corretamente aqui”.

O Google acrescentou que nenhum usuário registrado no YouTube conhecido por ser menor de 18 anos foi diretamente alvo da empresa. No momento, o projeto foi agora cancelado, segundo uma fonte.

O Financial Times informou ainda que, em um e-mail, um gerente de anúncios da Spark Foundry pede ao Google para participar da campanha, identificando especificamente que o público ‘primário’ a ser direcionado eram jovens de 13 a 17 anos.

O Google, por sua vez, não negou o uso da brecha de “desconhecido”, acrescentando:

“Também tomaremos medidas adicionais para reforçar junto aos representantes de vendas que eles não devem ajudar anunciantes ou agências a executar campanhas que tentem contornar nossas políticas.”

Procurada, a Meta disse que discordava de que selecionar o público “desconhecido” constituía personalização ou uma violação de qualquer regra, acrescentando que aderiu às suas próprias políticas, bem como às de seus pares, ao anunciar seus serviços.

A controladora do Instagram, no entanto, não respondeu a perguntas sobre se os funcionários sabiam que o grupo “desconhecido” tendia a incluir usuários mais jovens.

“Temos sido transparentes sobre o marketing de nossos aplicativos para jovens como um lugar para eles se conectarem com amigos, encontrarem comunidade e descobrirem seus interesses”, disse a Meta. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

