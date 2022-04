Tecnologia Google Fotos voltará a ser ilimitado, mas não para todo mundo

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Google Fotos terá backup ilimitado com qualidade original, mas apenas clientes de uma operadora poderão usufruir do benefício. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lembra quando o Google Fotos era ilimitado? Parece que faz tempo, mas tem menos de um ano que isso mudou. Em junho de 2021, a empresa acabou com a festa de poder fazer o backup de quantas fotos você quisesse, desde que em uma qualidade reduzida. Agora, a oferta vai voltar, mas não se anime que não é para todo mundo.

Clientes da operadora norte-americana T-Mobile poderão assinar um pacote do Google One que inclui armazenamento ilimitado para fotos e vídeos na qualidade original. O plano custará US$ 15 por mês (cerca de R$ 70) e inclui também 2 TB de armazenamento na nuvem.

Esse espaço pode ser contratado separadamente por US$ 10 por mês ou US$ 100 por ano (R$ 47 ou R$ 470, respectivamente, na conversão direta). Portanto, dá para dizer que o backup infinito de fotos custa US$ 5 mensais a mais (ou R$ 23, na moeda daqui). O pacote ainda traz ferramentas avançadas de edição no Google Fotos, acesso à Google One VPN para Android e iOS, e períodos de teste estendidos para YouTube Premium e Stadia. Até o momento, o backup ilimitado de fotos não foi oferecido em outras operadoras além da T-Mobile nem em outros mercados além dos EUA. No Brasil, o Google One tem planos de 100 GB a 2 TB (100 GB: R$ 6,99 mensais ou R$ 69,99 anuais; 200 GB: R$ 9,99 mensais ou R$ 99,99 anuais; 2 TB: R$ 34,99 mensais ou R$ 349,99 anuais.). Este espaço pode ser usado no Google Fotos e em outros produtos do Google, como o Drive e o Gmail. Quando foi lançado, em 2015, o Google Fotos tinha como grande destaque o backup ilimitado e gratuito de fotos e vídeos. A única restrição era em relação ao tamanho dos arquivos: eles eram comprimidos a 16 megapixels, no caso das fotos, ou 1080p, no caso dos vídeos. Aos poucos, porém, o Google parece ter mudado de ideia. Primeiro, a empresa cortou o armazenamento ilimitado da linha Pixel, que podia ser feito na qualidade original. Por fim, em junho de 2021, o recurso foi encerrado definitivamente. Fotos e vídeos salvos antes da mudança continuam na nuvem, mas novos uploads contam no limite de armazenamento da conta Google. A nova parceria com a T-Mobile mostra que o Google pode estar disposto a voltar com o backup ilimitado – desde que paguem por isso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia