Elon Musk propõe comprar Twitter por mais de 41 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Dono da Tesla e da SpaceX já havia comprado quase 10% de participação na rede social. (Foto: Divulgação)

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, fez uma proposta para adquirir o Twitter por mais de US$ 41 bilhões (cerca de R$ 197 bilhões), segundo um documento regulatório da rede social.

Musk, o homem mais rico do mundo, ofereceu ao Twitter US$ 54,20 (R$ 255) por ação do grupo. O valor é 38% mais alto que o preço da ação da rede social até 1º de abril. A empresa informou que fará uma reunião com todos os seus funcionários nesta tarde para debater a proposta.

O magnata havia informado no início de abril que comprou uma participação de 9,2% da rede social em uma operação efetivada em março. Após a compra, no entanto, ele rejeitou fazer parte do conselho de administração do Twitter.

Na rede social, Elon Musk publicou: “Eu fiz uma oferta”. Junto à publicação, há um link para a carta que enviou à companhia. No documento, ele afirmou que, caso a oferta não seja aceita, “reconsiderará” sua posição de acionista.

“Desde que fiz meu investimento, me dei conta de que a companhia não vai nem prosperar nem atender a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada”, escreveu em carta endereçada ao presidente do conselho da rede, Bret Taylor. “Esta é minha melhor oferta e a oferta final”.

O Twitter, segundo revelou uma fonte à agência de notícias Reuters, será aconselhado pelos bancos de investimentos Goldman Sachs & Co e pelo escritório de advocacia dos Estados Unidos Wilson Sonsini Goodrich & Rosati para tomar uma decisão sobre a proposta.

Logo após o anúncio da intenção de compra da rede social por Elon Musk, as ações da companhia subiram 12%. Já as da Tesla caíram 1%.

Na última terça-feira (12), ex-acionistas do Twitter processaram Elon Musk por ter demorado a divulgar oficialmente a compra de ações na rede social. Eles alegam que foram prejudicados com o atraso porque venderam ações antes da valorização causada pelo anúncio da participação de Musk.

Lucro

Para Musk a frase “tempo é dinheiro” se aplica na prática. Para alcançar tal título, o empresário ganhou nada menos que US$ 2.156 (R$ 10.152) por segundo no ano passado.

Com uma fortuna estimada em US$ 219 bilhões (R$ 1,03 trilhão), o empresário viu seu patrimônio subir cerca de US$ 68 bilhões (R$ 320 bilhões) em comparação com 2020, quando possuía US$ 151 bilhões.

Isso quer dizer que Musk ganhou:

— Por dia, US$ 186,3 milhões (R$ 877 milhões);

— Por hora, US$ 7,76 milhões (R$ 36,5 milhões);

— Por minuto, US$ 129,38 mil (R$ 609 mil);

— Por segundo, US$ 2.156 (R$ 10.152).

Para se ter uma noção, a quantia que ele acumula a cada segundo passa longe da renda média do brasileiro, que recebe cerca de R$ 2.489 por mês. Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e referem-se ao trimestre encerrado em janeiro de 2022.

