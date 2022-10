Tecnologia Google lança central de gerenciamento para tornar anúncios menos “aleatórios”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Recurso deixa o usuário personalizar quais os tipos de publicidade deseja ou não receber nos sites da empresa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google anunciou nesta quinta-feira (20), uma central de controle de publicidade para que usuários possam escolher o que querem (e não querem) ver como anúncios nas plataformas da empresa. Chamado de Minha Central de Anúncios, o recurso foi apresentado pela primeira vez no Google I/O, evento da empresa realizado em maio deste ano e está disponível no Brasil.

No Minha Central de Anúncios, três abas poderão ser acessadas para personalizar e configurar a forma como as publicidades aparecem nos serviços da empresa, como YouTube e Google News: serão uma página principal, uma de personalização e outra para configurar itens de privacidade. O recurso é uma adição para gerenciar controles de privacidade de preferências que já existem na plataforma.

“Vamos supor que alguém passe meses pesquisando sobre uma viagem à praia. Depois de fazer a viagem e voltar para casa, talvez a pessoa não queira mais ver anúncios sobre férias na praia. Com a Minha Central de Anúncios, é só clicar no menu de três pontinhos ao lado do anúncio e optar por ver menos publicidade daquele tipo”, afirmou a empresa em comunicado.

O menu principal mostra quais foram as publicidades recentes e os tópicos de interesse de quem está navegando na internet. Na aba de personalização, será possível selecionar interesses além do que está sendo mostrado pelo Google atualmente na conta do usuário. Tópicos como comida, música, medicamentos, exercícios e piadas estão entre as opções para adicionar nos temas de anúncios a serem recebidos.

Também será possível bloquear certos tipos de anúncios, categorizados como sensíveis, como álcool, namoro, apostas, gravidez e perda de peso — a ideia é eliminar possíveis gatilhos psicológicos dos usuários nos anúncios.

A opção de desativar publicidades personalizadas existe, mas significa eliminar os anúncios das abas do Chrome, por exemplo, alerta a empresa. Ainda assim, será possível alterar quais os tipos de dados poderão ser compartilhados com o Google para promover essas publicidades.

Isso porque algumas informações gerais são compartilhadas com a empresa, como localização aproximada, conteúdo pesquisado e hora do dia que está sendo acessada a internet. O Google afirma, porém, que não repassa as informações para empresas terceiras.

O Minha Central de Anúncios começa a ser disponibilizado para os usuários que tiverem login no Google Chrome a partir desta quinta-feira em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia