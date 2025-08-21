Tecnologia Google lança novos smartphones e dá ênfase a inteligência artificial em vez de atualizações do hardware

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A empresa destacou que a verdadeira evolução está nas funções inteligentes. Foto: Divulgação A empresa destacou que a verdadeira evolução está nas funções inteligentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google apresentou sua nova geração de smartphones e dispositivos da linha Pixel, reforçando a aposta da empresa em integrar a inteligência artificial a um ecossistema mais amplo de produtos.

O evento anual “Made by Google” deixou de lado o formato tradicional, mais técnico, e adotou uma abordagem voltada ao consumidor final. A apresentação contou com participações de celebridades como Jimmy Fallon e os Jonas Brothers, que ajudaram a demonstrar, de forma prática, os recursos de IA aplicados ao hardware.

Apesar de o design e as especificações dos aparelhos terem recebido apenas ajustes modestos em relação à versão anterior, a empresa destacou que a verdadeira evolução está nas funções inteligentes. Rick Osterloh, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços, afirmou que o Gemini, modelo de inteligência artificial do Google, representa um avanço concreto em meio ao ceticismo sobre promessas não cumpridas no setor.

Entre as novidades da linha Pixel 10 estão um assistente capaz de exibir informações relevantes sem comando explícito — como mostrar automaticamente um e-mail de confirmação de voo durante uma ligação para a companhia aérea — e um recurso de “treinador” na câmera, que orienta o usuário a obter melhores fotos.

Os preços seguem inalterados em relação ao ano anterior: US$ 799 para o modelo básico e US$ 1.799 para a versão dobrável. Para o analista Bob O’Donnell, da Technalysis Research, muitas das funções poderiam rodar em dispositivos anteriores, mas a estratégia do Google é mostrar que o valor dos aparelhos vai além do hardware.

A nova linha inclui o Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, todos com lançamento previsto ainda em agosto. Já o Pixel 10 Pro Fold chegará em outubro. Além dos celulares, a empresa apresentou o Pixel Watch 4 e os Pixel Buds 2a, versão mais acessível de seus fones sem fio. O modelo premium, Pixel Buds Pro 2, não recebeu atualização, mas ganhará uma nova cor e melhorias de software nos próximos meses.

O anúncio ocorre em meio à corrida das gigantes de tecnologia para incorporar IA em seus dispositivos. A Apple, por exemplo, reduziu o tom nas promessas sobre o tema após dificuldades em levar a tecnologia a produtos como a Siri. A nova geração de iPhones deve ser apresentada ainda neste ano no Hemisfério Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/google-lanca-novos-smartphones-e-da-enfase-a-inteligencia-artificial-em-vez-de-atualizacoes-do-hardware/

Google lança novos smartphones e dá ênfase a inteligência artificial em vez de atualizações do hardware

2025-08-21