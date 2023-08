Tecnologia Google obtém vitória parcial em briga judicial nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Juiz federal argumenta que procuradores não conseguiram demonstrar que resultados de pesquisa prejudicavam rivais. (Foto: Reprodução)

Em uma vitória parcial, o Google conseguiu que o processo que enfrenta nos Estados Unidos, envolvendo seu negócio de buscas, tenha seu escopo limitado. Um juiz federal rejeitou algumas alegações dos procuradores gerais do Estado. Em uma decisão revelada hoje, o juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, disse que os procuradores não conseguiram demonstrar que os resultados de pesquisa do Google prejudicaram rivais como Yelp e Expedia Group.

Mehta deixou de lado as alegações do Departamento de Justiça de que os contratos do Google com a Apple, Mozilla e fabricantes de smartphones para pré-carregar seu mecanismo de busca prejudicavam a concorrência.

A alegação sobre a pesquisa vertical “não se baseia em evidências, mas quase inteiramente na opinião e especulação de seu especialista”, escreveu Mehta. “Simplificando, não há evidência registrada de danos anticompetitivos.”

O caso, previsto para ser julgado em 12 de setembro, agora se concentrará nos acordos que o Google fez com as empresas para definir seu mecanismo de busca como padrão, o que, segundo os autores da ação, impediu que rivais como o Bing e o DuckDuckGo, da Microsoft, ganhassem a escala necessária para competir com o Google.

Na decisão de sexta-feira (4), Mehta disse que precisava ver mais evidências sobre como os acordos do Google com os navegadores e fabricantes de smartphones afetavam o mercado antes de decidir sobre sua legalidade.

O Google reiterou que os consumidores têm opções on-line sobre onde buscar informações.

“Esperamos mostrar no julgamento que a promoção e distribuição de nossos serviços é legal e pró-competitiva”, disse Kent Walker, diretor jurídico do Google, em comunicado.

O Google buscou descartar os dois processos antitruste movidos pelo Departamento de Justiça e pelos AGs estaduais, que foram apresentados separadamente em 2020. Os processos alegam que os acordos do Google para garantir que seu mecanismo de busca seja o padrão em navegadores da Web e dispositivos móveis violam as leis antitruste. Mehta está supervisionando os dois processos.

