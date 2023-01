Tecnologia Google prepara ferramenta grátis para combater o terrorismo online

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

A empresa agora colabora com a construção de mecanismos para minimizar a circulação de conteúdo ilegal na web. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google prepara uma ferramenta de moderação de conteúdo gratuita para combater terrorismo online. Conforme determinações da União Europeia, a empresa agora colabora com a construção de mecanismos para minimizar a circulação de conteúdo ilegal na web.

A ferramenta é construída em parceria com a Jigsaw and Tech Against Terrorism, unidade parte de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) focada no combate ao terrorismo digital. A iniciativa é parte da solução do Google para atender as determinações recentes da União Europeia, que responsabiliza grandes corporações pelo combate à circulação de conteúdo extremista.

Na ferramenta em preparação, o foco é atender administradores de sites menores. “Existem muitos sites que simplesmente não têm pessoas para fazer a fiscalização”, pontuou o diretora-executiva da Jigsaw, Yasmin Green. “É realmente trabalhoso construir os algoritmos, então você precisa de todos os revisores humanos”, acrescentou.

Com a falta de recursos e de pessoal, sites menores não conseguem lidar de forma eficiente contra conteúdo extremista, criando uma válvula de escape para criminosos. “Percebi uma grande mudança nas plataformas principais quando se tornaram mais eficazes na moderação [de conteúdo], e isso empurra o material terrorista e as reivindicações falsas do covid-19 para outros sites”, pontuou Green. Com a ferramenta, administradores dessas plataformas podem conter a circulação de material ilegal.

Sem previsão de lançamento

Não se sabe exatamente quando a ferramenta de moderação de conteúdo será disponibilizada para desenvolvedores, tampouco como ela vai funcionar. Porém, o recurso ainda precisará de supervisão humana para a tomada de decisão sobre a legalidade de publicações.

Os testes com a ferramenta antiterrorismo digital começarão agora, em 2023, com dois sites não revelados. Não se sabe se a funcionalidade será expandida para outras regiões além da Europa.

Atualização

O Google anunciou o lançamento do patch de segurança de janeiro do Android 13 para proprietários de celulares da linha Pixel. Essa atualização corrige 20 problemas de segurança na versão do dia 1 de janeiro de 2023 e 40 falhas na versão de 5 de janeiro de 2023, a ser lançada nos próximos dias

Segundo o Google, as vulnerabilidades variam de alta a crítica, portanto é recomendado que todos façam o upgrade assim que possível. O mais grave problema encontrado afeta o componente Framework “que pode levar à escalação local de privilégios sem a necessidade de privilégios de execução adicionais”.

