Tecnologia Google Street View faz 15 anos e ganha inteligência artificial para reconhecer sua fachada

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Novas câmeras do Street View começam a rodar em 2023. Foto: Divulgação Novas câmeras do Street View começam a rodar em 2023. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em comemoração aos 15 anos da função Street View no Google Maps, a companhia anunciou nesta terça-feira (24) uma série de novidades para a função – a ideia é estender o uso da ferramenta para além da consulta de endereços. As atualizações, que incluem visão imersiva de lugares fechados e reconhecimento de informações pelas imagens, devem estar disponíveis nos próximos meses – a previsão é que o Brasil também receba as atualizações em breve.

O Google Street View ficou bastante popular nos últimos anos, sendo a função onde o usuário pode, virtualmente, colocar um bonequinho em cima do mapa e, automaticamente, ir para a visão do endereço como se estivesse percorrendo as ruas em tempo real.

E, na pandemia, os acessos tiveram um aumento significativo: segundo o Google, pontos turísticos tiveram um pico de busca inédito – por aqui, o Cristo Redentor, por exemplo, foi o 5º monumento mais “visitado” no mundo no Maps.

“Além de uma plataforma útil para os usuários, o Street View também é fundamental para nossos esforços de mapeamento, pois ele fornece informações mais atualizadas sobre o mundo e é a base para um mapa mais imersivo e intuitivo”, conta Ethan Russell, Diretor Sênior de Gestão de Produtos do Google Maps.

Em 15 anos, para oferecer as visões de diversas partes do globo, a equipe do Street View percorreu mais de 100 países. Foram cerca de 16 milhões de quilômetros e 200 bilhões de imagens – e uma delas, provavelmente, tem você ou algum conhecido registrado.

Presente

Para melhorar o recurso e atrair mais curiosos pelo mundo, o Google quer melhorar as imagens na plataforma e vai se dar de presente uma nova câmera para captar as imagens nas ruas. Até então, as câmeras eram desenvolvidas junto com os veículos que faziam as imagens – em geral, um carro ou uma moto que percorria ruas fazendo imagens em ângulos de 360 graus para compor a visão tridimensional.

A partir de 2023, o novo dispositivo que vai fazer a varredura no ano que vem, porém, quer facilitar o trabalho: o equipamento tem alças e dobradiças para se adaptar em qualquer veículo, facilitando os meios em que pode ser usada para registrar ruas e áreas de acesso mais dificultado. A ideia é que também seja um aparelho mais leve, equipado com sensores de profundidade, para ser carregado por pessoas ou animais mais facilmente.

Inteligência artificial

Com a mescla de realidade virtual em diversas ferramentas – como no app Art & Culture que exibe animais em 3D – o Google trouxe, no ano passado, uma configuração para adicionar direcionamentos no mapa, em tempo real, enquanto o usuário consulta o celular.

O recurso foi atualizado para incluir imagens imersivas, de dentro de restaurantes e hotéis, por exemplo, e de apoio ao usuário na hora de fazer as visitas. A ideia é quase como ter um guia particular, podendo consultar visualmente ambientes abertos e fechados na hora de decidir para onde viajar.

