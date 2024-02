Política Governador de Goiás é alvo de críticas por realizar sorteio de filhotes de cão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Ronaldo Caiado é apontado como possível nome da direita para as eleições de 2026. (Foto: Instagram/ Reprodução)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), anunciou nas redes sociais um sorteio de filhotes de cachorro para quem passar a segui-lo no Instagram. A iniciativa, no entanto, recebeu críticas na própria postagem.

“Quer um filhotinho pra chamar de seu? Comenta aqui: ‘EU QUERO!'”, escreveu o governador, apontado como um dos possíveis nomes da direita para a disputa presidencial de 2026. “Sempre que eu posto meus cachorros aqui nas redes sociais, muita gente me pede um filhotinho. Com a casa cheia de bebezinhos, resolvi fazer um sorteio para aqueles que, como eu, são apaixonados pelos cachorros. Esse é um presente de coração, viu?”, prosseguiu Caiado.

O texto continua enumerando as regras do sorteio. Para participar, é preciso: morar em Goiás; seguir o governador nas redes sociais; comentar “eu quero” no post; “ser apaixonado por cachorro”.

“O sorteio será no dia 29 de fevereiro. E em seguida, faremos com que os filhotes cheguem às novas famílias. Ah, e eu quero acompanhar o crescimento deles, viu? Os vencedores podem me mandar foto e vídeo. Vai ser bom demais”, conclui a mensagem.

O primeiro comentário que aparece na postagem, contudo, traz uma crítica à iniciativa. Até o fim da noite desta terça-feira, o contraponto ao anúncio de Caiado contava com 30 curtidas.

“Animais não são objetos para serem distribuídos em sorteios. Sem falar que o estado deveria há anos ter um programa direcionado aos animais em situação de rua, são milhares espalhados pelas ruas da capital e do interior, necessitando de lar, alimento e assistência veterinária. Dezenas de ONGs lotadas de animais resgatados do sofrimento e do abandono”, escreveu a seguidora.

Outro perfil faz coro: “Absurdo e um retrocesso, governador, confiamos e votamos no senhor, pois disse que ia fazer algo pelos animais. Agora vem sortear vidas, enquanto nada de castração para o Estado de Goiás e os municípios. Esses filhotes serão castrados? Ou o felizardo vai reproduzir de forma desenfreada? Sua equipe tinha que ter te orientado. Nosso apoio não tem mais!”, escreveu a conta de uma entidade protetora dos animais.

O governador salientou que a ação é um “presente do coração”. Segundo Caiado, várias pessoas entraram em contato com ele pedindo um dos cãezinhos. “É para aqueles que são apaixonados por cachorros, vocês sabem que sou ciumento com os meus cachorros”, disse, acrescentando que vai querer acompanhar o crescimento dos bichinhos.

