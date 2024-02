Brasil Operação prende nove policiais militares suspeitos de desviar meia tonelada de drogas no Amazonas

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Também foram apreendidos R$ 20 mil e celulares. (Foto: Denarc/Manaus)

Nove policiais militares do Amazonas foram presos em Manaus suspeitos de desviar meia tonelada de drogas que eram apreendidas de criminosos. Além das prisões, a polícia conseguiu apreender R$ 20 mil e celulares.

Apesar das prisões, a Polícia Civil não informou qual o contexto em que os agentes praticaram os crimes.

Os policiais foram presos por equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Desses, oito são da Força Tática da PM e um é lotado na 26ª Companhia Integrada Comunitária (Cicom).

Entre os policiais detidos há quatro cabos, dois sargentos, dois soldados e um tenente. Eles foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Todos devem passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (16), no Fórum Henoch Reis.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) disse que vai instaurar procedimentos administrativos para investigar a conduta dos agentes. A pasta também disse que não compactua com quaisquer ações ilícitas.

Há cerca de um mês, outros policiais militares de Manaus foram alvo de operação do Denarc. Um tenente e um sargento da Polícia Militar do Amazonas foram presos suspeitos de roubarem 250 quilos de cocaína vindos do Peru. Um outro sargento conseguiu fugir e outros dois agentes foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o Denarc monitorava um carregamento de cocaína, que havia saído do Peru com destino à capital do Amazonas.

4 toneladas menos

Quase quatro toneladas de drogas foram apreendidas em duas operações da Polícia Civil no interior do Amazonas há uma semana. Nas duas ações, cinco pessoas foram presas, incluindo um colombiano, além de armas apreendias com os suspeitos.

O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, informou em entrevista que ao todo mais de sete toneladas de drogas já foram apreendidas no Amazonas desde o mês de janeiro.

“Nesse ano, nós já temos mais de sete toneladas apreendidas. Só para a população ter noção do tamanho disso, no ano passado inteiro nós apreendemos 28,6 toneladas. Só nos primeiros dias, já temos aí 25% do que foi apreendido no ano passado”, informou o secretário.

As duas operações que apreenderam cerca de quatro toneladas de drogas, além de armas no Estado aconteceram em ações nos primeiros sete dias de fevereiro.

