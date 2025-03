Política Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas irá com Bolsonaro a ato pró-anistia no Rio

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

O governador, até então, foi somente às manifestações realizadas na Avenida Paulista. (Foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai comparecer ao ato pró-anistia com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. A manifestação está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia e vai acontecer na praia de Copacabana, no domingo (16).

Este será o primeiro grande ato público de apoio ao ex-presidente que Tarcísio comparecerá fora de São Paulo. O governador, até então, foi somente às manifestações realizadas na Avenida Paulista.

Com Jair Bolsonaro inelegível, o nome de Tarcísio vem crescendo como opção para concorrer à Presidência em 2026. O governador, no entanto, tem dito que seu plano é a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Em paralelo, Bolsonaro segue afirmando que ele próprio será o candidato ao Planalto.

Evento

Bolsonaro e Tarcísio compareceram, nessa terça-feira (11), à abertura da 14ª edição do Salão Nacional e Internacional das Motopeças, em São Paulo.

No evento, o ex-presidente reafirmou que será candidato a presidente em 2026, apesar de ter sido declarado inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, e disse que o governador é um nome para o futuro.

“Tarcísio tem um grande futuro político aqui no Brasil”, disse. “É um tremendo de um gestor. Eu só tenho elogios para falar para ele. Mas ele sabe que ele é um pouco mais novo do que eu, né?”

Também disse: “Nós dois seremos candidatos. Ele vem para a reeleição e eu para Presidência. Eu não aparecer como candidato é uma negação à democracia”.

O ex-presidente voltou a reclamar do Judiciário, dizendo que “o sistema tirou da cadeia um condenado”, em uma referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e exaltou ações de seu mandato.

“Pelo que tudo indica, é o PT que quer disputar a eleição e ganhar para o W.O.”

Durante a visita ao salão, Bolsonaro buscou chamar mais apoiadores para a manifestação. Ele também disse que os presos pelos ataques golpistas não cometeram crimes que justificassem a condenação por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

“Deve ser um golpe do Pateta, do Pato Donald, do Mickey. Eu estava na Disneylândia no dia do tal golpe aqui”, afirmou.

Ele aproveitou o evento para lançar uma coleção de capacetes automotivos, os primeiros produtos da Bravo Grafeno — empresa da qual é sócio —, que fabrica artigos à base de grafeno, um mineral mais resistente que o aço e extremamente leve, cuja exploração ele defendeu durante seu mandato.

A linha comercial deve ser lançada, de maneira online, no dia 21 de março —aniversário do ex-presidente. O acessório terá custo a partir de R$ 600. O senador Flávio Bolsonaro (PL) brincou que agora o pai usará capacete durante as motociatas.

Nos últimos anos, Bolsonaro ignorou em diversas ocasiões a obrigatoriedade de utilização de capacete ao andar de moto, apesar da exigência legal. Nesta terça, Tarcísio recebeu do aliado um exemplar do equipamento.

De acordo com o senador, a Bravo Grafeno é gerida em sociedade por Bolsonaro, Flávio, Carlos Bolsonaro e mais três amigos. “Mais para frente vamos lançar outros produtos e também investir em pesquisas”, disse.

