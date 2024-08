Rio Grande do Sul Governador gaúcho destaca integração e agradece apoio de bombeiros de todo o País no enfrentamento às enchentes no RS

27 de agosto de 2024

"A certeza de que não estamos sozinhos trouxe forças para a superação e a reconstrução que estamos conduzindo", disse Leite. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

O governador Eduardo Leite participou da abertura da reunião extraordinária do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), realizada em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Leite ressaltou a importância da integração entre as corporações em todo o País e reiterou o agradecimento pelos serviços prestados por bombeiros de todos os Estados durante o enfrentamento às enchentes de maio no RS.

“O gesto que fizeram em direção ao nosso Estado tem um efeito prático com todos os equipamentos e os mais de 1 mil militares que foram fundamentais no salvamento de milhares de vidas. Mas um efeito difícil de expressar é o apoio moral à nossa população e, especialmente, aos colegas do Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS). A certeza de que não estamos sozinhos trouxe forças para a superação e a reconstrução que estamos conduzindo com o Plano Rio Grande”, afirmou Leite.

Durante o encontro, que se estende até quarta (28), todos os comandantes dos Corpos de Bombeiros do país farão avaliação das ações desenvolvidas no contexto do evento climático de maio. O objetivo é identificar as boas práticas e os pontos de possível aprimoramento para fortalecer a atuação conjunta das corporações em outras situações emergenciais que demandem a cooperação interestadual.

Equipes de todo o País vieram ao Rio Grande do Sul, onde atuaram em missões de resgate, combate a incêndios, salvamento e buscas terrestres e na água, inclusive com apoio de cães farejadores e aeronaves. Alguns contingentes permaneceram no Estado, mesmo após a ocorrência, apoiando os militares gaúchos na busca por desaparecidos. Mais de 1,1 mil bombeiros de todos do estados atuaram no RS entre maio e julho.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, coronel Eduardo Rodrigues, detalhou a linha do tempo de emprego das tropas nas ações de salvamento e resgate em todo o Estado e elencou pontos nos quais a corporação já trabalha para robustecer a infraestrutura de ação. “A distribuição estratégica de tropas especializadas e a cooperação com universidades para desenvolvimento de sistemas e tecnologias de gestão operacional são algumas das frentes que queremos aprofundar para tornar ainda mais efetivo o emprego dos nossos heróis da linha de frente”, destacou o oficial.

“A integração, uma marca dos Corpos de Bombeiros em todo o País, se fortalece a partir desse encontro, que ganha ainda mais relevância como espaço para estudar a atuação conjunta que tivemos no enfrentamento às enchentes, identificar boas práticas e pontos de aprimoramento, tanto nos processos operacionais quanto na regulamentação para desburocratizar o compartilhamento de esforços entre as corporações”, ressaltou o governador.

Homenagem

Na solenidade, autoridades civis e militares foram homenageadas pela liderança na superação de desafios no enfrentamento às enchentes, bem como pelo compromisso coletivo com a preservação de vidas e do patrimônio de famílias e empresas.

Leite e o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, foram homenageados com o Troféu Dom Pedro II, patrono dos bombeiros militares brasileiros, e com a Medalha de Mérito Nacional do Ligabom. Também foram agraciados o secretário chefe da Casa Civil em exercício, Gustavo Paim, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e seu adjunto, Bruno Silveira, o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e o chefe de gabinete do governador, Euclides da Silva Neto.

O presidente do Ligabom recebeu das mãos do governador e do comandante-geral do CBMRS a Medalha do Mérito de Salvamento da corporação. Todos os demais comandantes-gerais também receberam a honraria, entregue pelos bombeiros mirins da instituição gaúcha.

