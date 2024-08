Rio Grande do Sul O governo do Estado irá investir R$ 4,4 bilhões para as ações pela primeira infância em 2024

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O documento foi elaborado pelo Comitê Intersetorial pela Primeira Infância, coordenado pelo gabinete do vice-governador Gabriel Souza. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado irá investir R$ 4,4 bilhões para as ações pela primeira infância em 2024. O valor, divulgado nessa terça-feira (27), representa um aumento de cerca de 175% em relação aos investimentos do ano passado. O descritivo dos repasses e as informações do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 estão apresentados no e-book Políticas para a Primeira Infância.

O documento foi elaborado pelo Comitê Intersetorial pela Primeira Infância (Ceipi), coordenado pelo gabinete do vice-governador Gabriel Souza, por meio do Gabinete de Projetos Especiais (GPE). O objetivo é dar transparência para iniciativas estaduais voltadas ao desenvolvimento integral das crianças desde a gestação até os seis anos de idade.

“A primeira infância foi elencada como prioridade na gestão do Estado, e temos atuado em diferentes frentes para assegurar políticas públicas planejadas e executadas de forma intersetorial. Nossa meta principal é atender às necessidades das crianças, contribuindo para seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, e essas ações podem ser acompanhadas também por meio do material produzido”, explicou o vice-governador.

O aumento no repasse também se deve à ampliação de ações voltadas à faixa etária no PPA e na Lei Orçamentária Anual (LOA). O valor de recursos exclusivos para a primeira infância, por exemplo, subiu de R$ 30.637.683 para R$ 335.358.064,37.

Além disso, houve uma qualificação da análise da destinação dos valores, especialmente dos recursos de natureza não exclusiva e difusos. Entre os programas atendidos, estão Primeira Infância Melhor, Criança Feliz e Mãe Gaúcha, entre outras iniciativas, como construção de espaços lúdicos na habitação e incentivo à vacinação, além de outras medidas pela saúde das crianças.

