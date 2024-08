Rio Grande do Sul Dezenas de produtos brasileiros com indicação geográfica estarão em destaque em Gramado

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Rio Grande do Sul terá nove representantes certificados no evento que está sendo realizado em Gramado. (Foto: Divulgação)

A famosa Rua Coberta de Gramado se transformará na Alameda Terroir com 25 produtos brasileiros com indicação geográfica (IG) que estarão à disposição para degustação e compra. O espaço faz parte da programação do Connection Terroirs do Brasil, até sábado (31), evento com realização do Sebrae RS e Rossi e Zorzanello.

Na Alameda Terroir estarão expostos alimentos, bebidas e artesanato com certificação de origem. O terroir gaúcho terá nove representantes das 13 certificações que possui: Chocolate Artesanal de Gramado, Arroz do Litoral Norte Gaúcho, Doces Tradicionais de Confeitaria e de Frutas de Pelotas, Vinhos de Farroupilha e do Vale dos Vinhedos e Vinhos e Espumantes da Campanha Gaúcha, de Altos Montes, de Monte Belo e de Altos de Pinto Bandeira. A feira funcionará das 12h às 21h na Rua Coberta, com acesso gratuito.

O evento vai colocar em pauta caminhos para o desenvolvimento econômico, turístico e comercial de produtos originalmente brasileiros. Debaterão o tema especialistas, produtores de diferentes partes do País e agentes públicos.

Um dos pontos a serem discutidos é a indicação geográfica – chancela atribuída a produtos que carregam aspectos históricos e culturais de um determinado local com características da área de produção – e como ela pode ser determinante para o desenvolvimento de comunidades.

Cinco regiões

Produtores certificados das cinco regiões brasileiras participarão. Já confirmaram presença produtores de bordado filé da região das Lagoas Mundaú-Manguaba de Alagoas, cacau de Rondônia, cachaça da região de Salinas, em Minas Gerais, mel do Pantanal e vinhos e espumantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O café, produto com o maior número de IGs do País, terá representantes de 12 das 16 regiões que têm a certificação.

“É uma oportunidade única para discutirmos as indicações geográficas e como esse processo impulsiona a economia e os micro e pequenos negócios. O Sebrae tem um trabalho robusto nessa área, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil. Esse é um dos caminhos para impulsionar a venda de produtos, o turismo regional e o setor de serviços e alavancar a economia”, destaca Ariel Fernando Berti, diretor superintendente do Sebrae RS.

O Connection Experience também contará com palestras e conteúdo técnico, Circuito Gastronômico e de Experiências com restaurantes e parques da cidade, e cozinha-show com aulas ministradas por chefs da região.

2024-08-27