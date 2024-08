Dicas de O Sul Trem do Pampa amplia passeios semanais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Trem do Pampa é a nova atração turística do Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se você está em busca de um passeio que une história, cultura e paisagens deslumbrantes, o Trem do Pampa é a nova atração turística do Rio Grande do Sul que não pode ficar fora do seu roteiro. Operando a partir de Sant’Ana do Livramento, essa experiência única acaba de ampliar seus passeios semanais devido ao grande sucesso desde a sua inauguração no mês de julho.

Viagens Ampliadas: Mais Oportunidades para Desfrutar

Inicialmente, o Trem do Pampa oferecia duas saídas aos sábados, mas a procura surpreendente levou a empresa a expandir as operações. Agora, você pode embarcar em uma viagem inesquecível também nas sextas e domingos, garantindo mais opções para planejar sua visita. Com essa mudança, a capacidade semanal subiu de 200 para impressionantes 1.200 passageiros.

A Jornada: Paisagens, Vinhos e Cultura

A bordo de modernos vagões, nomeados Cabernet e Tannat em homenagem às uvas locais, você será transportado por 20 quilômetros de pura imersão cultural e visual. Durante o trajeto, apresentações artístico-culturais revelam as tradições da região, enquanto você aprecia uma taça de vinho ou suco de uva, ambos produzidos no terroir local.

O cenário que desfila pela janela inclui campos extensos, parreirais e o icônico Cerro de Palomas, símbolo de Sant’Ana do Livramento. O ponto de partida e chegada é a Estação Central da cidade, onde os turistas podem optar pelo passeio completo com uma visita e degustação na Vinícola Almadén, do Miolo Wine Group.

Detalhes do Passeio

Com duração média de três horas, o passeio pelo Trem do Pampa custa R$ 135, incluindo o trecho de trem, transfer rodoviário, degustação a bordo e visita à vinícola. Crianças até 5 anos viajam gratuitamente no colo, e moradores de Sant’Ana do Livramento e Rivera têm 50% de desconto no primeiro ano de operação, mediante comprovação.

Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial tremdopampars.com.br ou diretamente na Estação de Sant’Ana do Livramento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/trem-do-pampa-amplia-passeios-semanais/

Trem do Pampa amplia passeios semanais

2024-08-27