Rio Grande do Sul Sesc promove evento pelo Dia Nacional do Voluntariado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Voluntários do grupo Pedacinhos de Amor do Sesc em uma ação chamada "Tricotaço". (Foto: Divulgação)

O Programa Sesc de Voluntariado do Sesc Comunidade, em parceria com o Bourbon Shopping Wallig e a ONG Cataventus, promove programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado, nesta quarta-feira (28). O evento será das 14h às 17h, no 2º andar do Bourbon Shopping Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Cristo Redentor). Com a presença de voluntários do projeto Pedacinhos de Amor do Sesc e outros grupos, as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Entre os destaques, está a apresentação do espetáculo teatral “Viagem dos Sonhos”, realizada por voluntários com deficiências visuais da ONG Cataventus, que aborda as dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia de uma forma divertida e bem humorada. Ainda, abordando o voluntariado como um instrumento de transformação social, o evento promove a roda de conversa “Fazer o bem, sem olhar a quem”, fomentando a importância do voluntariado e proporcionando aos participantes o compartilhamento de experiências.

“Neste ano, o voluntariado se mostrou imprescindível no nosso Estado, quando milhares de pessoas foram atingidas pela crise climática, para enfrentar a emergência das enchentes e atender as mais diversas necessidades que se apresentaram. Então, essa é uma forma de reconhecer e agradecer os serviços prestados por tantas pessoas, além de dar visibilidade para o tema”, explica a assistente social do Sesc Comunidade, Leila Anastácio.

Sesc de Voluntariado

O Programa Sesc de Voluntariado busca contribuir para o desenvolvimento social por meio do estabelecimento de uma rede de voluntários e entidades sociais, com capacitações e acompanhamento técnico. São formados voluntários e articuladas ações por meio de entidades sociais parceiras que, por sua vez, também recebem capacitação na área de gestão. O resultado desse trabalho é o fortalecimento do Terceiro Setor e a promoção da cultura do voluntariado em prol do bem-estar social e da responsabilidade compartilhada.

Saiba mais

A data, instituída no País em 28 de agosto de 1985, reconhece a importância de quem reserva parte da rotina para servir à comunidade, sem esperar nada em troca. Um valor social cada vez mais forte e necessário hoje, mas com profundas raízes no passado.

Embora muitas vezes associada a manifestações religiosas, a atitude de colaborar com o outro, tendo em vista um objetivo em comum, está presente em todos os modelos de sociedade.

Conceito mais restrito que o da solidariedade, a noção de voluntariado mudou ao longo do tempo. Antes ligada ao serviço militar, a ideia de ser voluntário era usada para se referir àqueles que se ofereciam para “lutar pelo país” sem que fossem obrigados pelo governo.

2024-08-27