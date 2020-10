Rio Grande do Sul Governador do RS destaca em São Paulo a importância de concessões e PPPs para retomada da economia

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Conforme Leite, concessões e PPPs adiantam investimentos com menos burocracia e mais agilidade. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Conforme Leite, concessões e PPPs adiantam investimentos com menos burocracia e mais agilidade. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite esteve em São Paulo nesta quarta-feira (28) para participar de uma conferência sobre infraestrutura, PPPs e concessões, abordando a retomada e o impulsionamento dos projetos em um novo cenário econômico, político e social.

Ao lado dos governadores Reinaldo Azambuja (Mato Grosso do Sul), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Carlos Roberto Massa Júnior (Paraná) e da governadora interira de Santa Catarina, Daniela Reinehr, Leite participou do painel Atualização da visão e pipeline de projetos estaduais. Os chefes de Executivo foram convidados a apresentar sua visão de longo prazo para o tema das parcerias público-privadas e das concessões. O moderador foi o jornalista Renato Jakitas.

“Vemos as parcerias com o setor privado como uma forma importante de viabilizar investimentos para os quais o Estado não tem fôlego e, mais do que isso, agilizar esses investimentos. O benefício das concessões e das PPPs é que, em um contrato, é possível adiantar investimentos com menos burocracia e mais agilidade. Há o ganho na melhoria da infraestrutura e também o ganho que a obra gera em curto prazo, com emprego e renda”, destacou Leite.

No caso do Rio Grande do Sul, Leite citou a carteira de projetos que está em andamento no Estado, como a privatização da CEEE, da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul) e da CRM (Companhia Riograndense de Mineração). Em março, também foi assinado o contrato da PPP da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) com o Consórcio Aegea, que tem por objetivo agilizar a universalização do esgotamento sanitário na Região Metropolitana.

Além disso, estão em andamento as parcerias público-privadas que envolvem mais de mil quilômetros de rodovias (a maioria hoje administrada pela Empresa Gaúcha de Rodovias), a Estação Rodoviária de Porto Alegre, a rodovia RSC-287, o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e a construção de um presídio em Erechim.

O último painel do evento foi dedicado à apresentação de projetos por parte dos governadores. Leite participou com os chefes do Executivo das regiões Centro-Oeste e Sul. Também foram convidados para o painel, em rodadas separadas, os governadores Wilson Lima (Amazonas), Helder Barbalho (Pará), Paulo Câmara (Pernambuco), João Azevedo Lins Filho (Paraíba), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Rodrigo Garcia (vice-governador de São Paulo). O evento foi organizado pelo jornal O Estado de São Paulo e pela empresa Hiria.

