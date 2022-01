Fórum Desenvolvimento Sustentável Governador do RS, Eduardo Leite, faz o encerramento do IV Fórum de Desenvolvimento, evento promovido pela Rede Pampa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

O Governador do RS, Eduardo Leite, protagonizou o encerramento do IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico. (Foto: Beto Rodrigues/Especial O Sul).

Em sua quarta edição, o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, iniciativa da Rede Pampa que integra o Projeto RS Sustentável, reuniu representantes dos poderes público e privado nesta quinta-feira (27), na praia de Atlântida, para debater estratégias e possibilidades de financiamento para auxiliar no crescimento da economia do Rio Grande do Sul.

Cinco painéis temáticos foram realizados durante o evento que teve início às 14 horas, com abertura do Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza, seguida da manifestação do Vice-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior.

A tecnologia da informação foi tratada pelos Secretários Nacionais de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão e de Telecomunicações, Artur Coimbra.

Já o Presidente do Sistema Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), Gedeão Pereira, abordou o tema da Agropecuária, enquanto a visão empresarial do modelo de desenvolvimento do Estado motivou a palestra do Presidente do Sistema FIERGS – CIERGS, SESI e SENAI, Gilberto Petry.

O Presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Claudio Coutinho, comentou sobre as atividades do Banrisul, assim como a Presidente do Badesul, Jeanette Lontra, palestrou sobre a função dos bancos de fomento.

O último painel do Fórum teve como tema a “Infraestrutura no Rio Grande do Sul frente ao Cenário Nacional”, abordado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Edson Brum.

Com promoção e realização da Rede Pampa e com apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Banrisul e da SABA, o IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico terá encerramento em instantes, com a manifestação do Governador do Estado, Eduardo Leite, que já está presente no auditório da Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida.

