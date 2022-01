Projeto RS Sustentável Neste momento: autoridades prestigiam o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento, em Atlântida, uma promoção da Rede Pampa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza, na abertura do evento em Atlântida. (Foto: Beto Rodrigues/Especial O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico reúne, durante toda a tarde desta quinta-feira (27), autoridades e especialistas com objetivo de apontar estratégias e possibilidades de financiamento para os setores produtivos e, desta forma, auxiliar no crescimento da economia do Rio Grande do Sul, incentivando o gestor público para a convergência com a iniciativa privada.

Realizado na praia de Atlântida, no Litoral Norte, o Fórum tem promoção da Rede Pampa, com apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Banrisul e da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), com uma cobertura multimídia completa. A Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) transmite ao vivo, assim como o evento está sendo veiculado através do YouTube e conta com atualização constante no Portal do Jornal O Sul.

A abertura do Fórum foi do Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza, seguida da manifestação do Vice-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior. Cinco painéis temáticos acontecem durante a tarde e o encerramento do IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico caberá ao Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

PROGRAMAÇÃO:

Painéis e Palestrantes:

A Força das Telecomunicações com a Força do 5G

Artur Coimbra – Secretário Nacional de Telecomunicações

Maximiliano Martinhão – Secretário Nacional de Radiodifusão

O Papel da Agropecuária no Desenvolvimento e nas Exportações Brasileiras

Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul

A Visão Empresarial do Modelo de Desenvolvimento no Rio Grande do Sul e no Brasil

Gilberto Petry – Presidente do Sistema Fiergs

O Papel dos Bancos no Financiamento e Fomento do Desenvolvimento

Claudio Coutinho – Presidente do Banrisul

Jeanette Lontra – Presidente do Badesul

Infraestrutura no Rio Grande do Sul frente o Cenário Nacional

Edson Brum – Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Encerramento:

Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Projeto RS Sustentável