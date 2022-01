Projeto RS Sustentável Secretários Nacionais de Telecomunicações falam sobre a força do 5G durante o Fórum de Desenvolvimento da Rede Pampa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Artur Coimbra, Secretário Nacional de Telecomunicações, falou sobre “A Força das Telecomunicações com a Força do 5G”. (Foto: Beto Rodrigues/Especial O Sul)

O IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, uma promoção e realização da Rede Pampa, com apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Banrisul e da SABA, acontece nesta quinta-feira (27), em Atlântida, reunindo autoridades e especialistas para apontar estratégias de crescimento para o Estado.

O primeiro painel da tarde abordou o tema “A Força das Telecomunicações com a Força do 5G” e contou com as palestras de dois Secretários Nacionais: Artur Coimbra, Secretário Nacional de Telecomunicações e Maximiliano Martinhão, Secretário de Radiodifusão. Apontar a importância e o poder da maior revolução tecnológica digital de todos os tempos, o 5G, foi o desafio dos palestrantes.

Artur Coimbra é especialista em Regulação da ANATEL, foi diretor e formulador de Banda Larga do Ministério das Comunicações, presidiu o Comitê Diretor do projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas e atuou como conselheiro de administração da empresa responsável pelo projeto de cabo submarino entre o Brasil e a Europa

Maximiliano Martinhão é Mestre em Gerência de Telecomunicações, foi presidente da Telebrás, gerenciou a Anatel, além de Secretário Nacional de Políticas de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O encerramento do evento terá a presença do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

AINDA DURANTE ESTA TARDE, CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FÓRUM: O Papel da Agropecuária no Desenvolvimento e nas Exportações Brasileiras Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul A Visão Empresarial do Modelo de Desenvolvimento no Rio Grande do Sul e no Brasil Gilberto Petry – Presidente do Sistema Fiergs O Papel dos Bancos no Financiamento e Fomento do Desenvolvimento Claudio Coutinho – Presidente do Banrisul Jeanette Lontra – Presidente do Badesul Infraestrutura no Rio Grande do Sul frente o Cenário Nacional Edson Brum – Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS Encerramento: Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul

