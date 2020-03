Porto Alegre Governador e prefeito de Porto Alegre visitam o Hospital Vila Nova, referência no atendimento a casos suspeitos de coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

A instituição localiza-se na Zona Sul da Capital Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini A instituição localiza-se na Zona Sul da Capital. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite e o prefeito Nelson Marchezan Júnior visitaram, na manhã desta terça-feira (31), o complexo do Hospital Vila Nova, na Zona Sul da Capital. Uma das referências no cuidado a pacientes suspeitos de coronavírus, a instituição ampliou a sua capacidade para atender a essa demanda.

No total, 66 novos leitos de enfermaria estão em construção no local e o governo espera entregar 20 novos leitos de UTI, custeados pelo próprio Estado (R$ 3 milhões) e por emendas da bancada federal (R$ 3 milhões).

A expectativa é de que a abertura dos novos espaços, que atenderão pacientes infectados pela Covid-19, ocorra até o fim de abril. Leite destacou que o governo está empenhado em reforçar ao máximo a rede de atendimento de saúde para minimizar os impactos da pandemia no Estado.

“O isolamento social é importante também para ganharmos tempo e para que possamos ampliar a nossa rede. É fundamental que a disseminação do coronavírus se mantenha dentro de níveis que nos permitam atender a todos os pacientes que estiverem infectados. Por isso, precisamos valorizar o trabalho feito por instituições como a Associação Hospitalar Vila Nova”, afirmou o governador.

O prefeito de Porto Alegre reforçou que a instituição tem um papel ainda mais importante durante a pandemia, já que é 100% dedicado ao atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O hospital inaugurou, nesta semana, o atendimento em tenda externa para pacientes com sinais e sintomas de coronavírus. O serviço, que funciona das 7h às 19h, está localizado ao lado do setor de emergência e dispõe de equipes de atendimento com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, profissionais da área administrativa e de higienização para cada turno.

