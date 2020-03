Rio Grande do Sul Aumenta para 274 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Até o momento, o Estado registra quatro óbitos provocados pelo novo coronavírus Foto: Divulgação Até o momento, o Estado registra quatro óbitos provocados pelo novo coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou de 254 para 274, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde no fim da manhã desta terça-feira (31).

As últimas ocorrências da Covid-19 foram registradas em Porto Alegre (18), Cachoeirinha (1) e Capão do Leão (1).

Até o momento, o Estado registra quatro óbitos provocados pelo novo coronavírus. As vítimas são dois homens de 60 e 88 anos e duas mulheres de 84 e 91 anos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul