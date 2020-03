Rio Grande do Sul Trensurb antecipa o fechamento de estações e bilheterias devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Como medida de prevenção à propagação do coronavírus, a Trensurb adota, a partir desta quarta-feira (1º), um novo horário de fechamento do sistema metroviário. Todas as estações serão fechadas às 22h.

Além disso, também a partir de quarta, buscando diminuir o contato entre empregados e usuários, a empresa passa a abrir as bilheterias de dez das estações menos movimentadas do metrô apenas no horário de pico da manhã.

As bilheterias das estações São Pedro, Aeroporto, Anchieta, São Luís, Petrobras, Luiz Pasteur, Rio dos Sinos, Santo Afonso, Industrial e Fenac passam a funcionar somente das 5h30min às 8h30min, diariamente. Nos demais horários, elas permanecem fechadas. Por isso – e também para reduzir o contato humano ao estritamente necessário –, é importante que os usuários do metrô adquiram suas passagens com antecedência.

As medidas foram adotadas em acordo com o Sindimetrô-RS (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Metroviário e Conexas do Rio Grande do Sul). Após negociação prévia entre a Trensurb e o sindicato, elas foram ratificadas em reunião realizada na manhã desta terça-feira (31) com a mediação do desembargador Francisco Rossal de Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

