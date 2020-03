Esporte Atletas gravam mensagens de incentivo e recomendam o isolamento social

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

"Agora, a luta é outra", disse a judoca gaúcha Mayra Aguiar Foto: Reprodução/Instagram "Agora a luta é outra", disse a judoca gaúcha Mayra Aguiar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Como se adaptar a uma nova rotina que recomenda o isolamento social para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 e ainda manter o corpo e a mente saudáveis?

Convidados pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, atletas gravaram mensagens para esse momento delicado e difícil de isolamento no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Agora, a luta é outra, temos de priorizar nossa saúde. Precisamos ficar em casa e cuidar dos mais próximos”, disse a campeã olímpica de judô Mayra Aguiar.

Conforme a Organização Mundial da Saúde, a atividade física faz bem para o corpo e para a mente e aumenta a imunidade. Além de seguir as dicas de prevenção, o ideal é praticar exercícios em casa.

Clique aqui para assistir às mensagens dos atletas.

