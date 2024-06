Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite se reúne com representantes de companhias aéreas para discutir retomada de voos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Principal terminal do RS, o Aeroporto Salgado Filho está com atividades suspensas devido à enchente de maio. Foto: Maurício Tonetto/Secom Principal terminal do RS, o Aeroporto Salgado Filho está com atividades suspensas devido à enchente de maio. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite realizou uma série de reuniões nesta quinta-feira (27), em São Paulo, com diretores de companhias aéreas que operam no Rio Grande do Sul. Leite conversou com representantes das empresas Azul, Latam e Gol para discutir alternativas que auxiliem na ampliação do número de voos no Estado. Principal terminal do RS, o Aeroporto Salgado Filho está com atividades suspensas devido à enchente de maio.

“Melhorar a conexão aérea é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, especialmente nessa situação emergencial que a gente está vivenciando. Recebemos informações que nos deixam com muito otimismo de que, em breve, nesses próximos dias, a gente tenha anúncios de novos voos para o Estado. Estamos comprometidos a garantir para o Rio Grande do Sul a volta à normalidade, ou algo mais próximo da normalidade em termos de conexões aéreas, enquanto o aeroporto de Porto Alegre não estiver pronto”, destacou Leite.

O governo calcula que o fechamento do Salgado Filho pode impactar o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 0,5% em 2024. Considerando todos os setores atingidos, o cálculo é de uma perda de R$ 2,5 bilhões a R$ 3,2 bilhões até o fim do ano. Nas conversas com os executivos das companhias, o governador ressaltou que os aeroportos de Caxias do Sul, Santa Maria, Torres, Passo Fundo e, principalmente, o de Pelotas, podem absorver parte da demanda reprimida.

Antes da enchente, o Rio Grande do Sul tinha cerca de 2,8 mil voos mensais, sendo a maior parte (2,4 mil) em Porto Alegre. Em junho, o Estado deve encerrar o mês com menos de 400 voos realizados.

Base Aérea

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam aumentarão de 47 para 68 o número semanal de voos com partida ou chegada na Base de Canoas (Região Metropolitana) a partir das próximas semanas. Também serão ampliadas as conexões com cidades gaúchas, como Pelotas (Região Sul) e Caxias do Sul (Serra).

A Azul deve incluir aviões de maior porte, com maios assentos. Já a Gol passará de nove para 13 voos, a partir de 15 de julho, usando para isso o Boeing 737 Max 8, de capacidade para 186 assentos.

Essas novas ligações devem ter como destino o terminal de Congonhas, na capital paulista, ao passo que os passageiros das demais descerão na cidade vizinha de Guarulhos.

“Mesmo com os desafios de infraestrutura na base aérea, os voos estão sendo realizados sem intercorrências, de forma segura e pontual ”, ressalta a direção da Gol, que tem transportado passageiros e cargas (incluindo 566 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul até agora).

Atualmente, a Gol realiza um voo direto por dia entre Caxias e o aeroporto de Congonhas. Uma segunda operação será iniciada em 5 de agosto, seguida pela terceira a partir do dia 12, totalizando assim três saídas a cada 24 horas.

Já em Pelotas, a empresa ampliará de quatro para seis a frequência de voos semanais entre agosto e o final de outubro. As viagens também terão destino a Guarulhos.

No caso da Azul, foi anunciada mais um voo para Canoas, passando para três a partir de 1º de julho. Na mesma data, a empresa incluirá uma rota com aeronaves Airbus A-320, de capacidade para 174 passageiros (contra 118 do Embraer E1). A expectativa é de uma oferta 121% maior de assentos para a Base Aérea a partir do mês que vem.

O gerente-geral de planejamento e estratégia da Azul, Vitor Silva, acrescenta: “Essa ampliação da oferta era muito aguardada e continuaremos trabalhando para oferecer mais opções de conexão com o Rio Grande do Sul. Além de uma nova frequência, estamos colocando aeronaves de maior capacidade, o que vai colaborar com o aumento da oferta para a região, fortemente afetada com o fechamento do aeroporto Salgado Filho”.

A Azul igualmente tem desempenhado papel decisivo na ajuda humanitária. Desde o início das operações de auxílio, em maio, arrecadou e transportou mais de 3 mil toneladas de doações.

Já a Latam ampliará de 24 para 34 os voos semanais para a Base Aérea a partir de 30 de junho. As aeronaves decolarão de Guarulhos e Congonhas. A empresa foi a primeira a operar voos comerciais na Base Aérea gaúcha, em 27 de maio. Os voos são operados em aeronaves Airbus A-320, com capacidade para até 176 passageiros.

Como o local de embarque e desembarque dos voos é um espaço no Canoas Shopping, de onde é feito deslocamento por via terrestre, os clientes devem se apresentar no local com antecedência de três horas (o check-in é encerrado 90 minutos antes da descolagem).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-se-reune-com-companhias-aereas-para-discutir-retomada-de-voos-no-rio-grande-do-sul/

Governador Eduardo Leite se reúne com representantes de companhias aéreas para discutir retomada de voos no Rio Grande do Sul

2024-06-27