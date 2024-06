Rio Grande do Sul Daer concentra esforços para liberar o trânsito em rodovia da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











ERS-431 foi impactada por fortes chuvas no Estado desde 2023. (Foto: Divulgação/Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das principais rodovias da Serra Gaúcha, a ERS-431 foi impactada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no segundo semestre de 2023 e em maio passado. O trânsito permanece totalmente bloqueado entre os quilômetros 6 (Bento Gonçalves) e 32 (São Valentim do Sul) – no quilômetro 23, a ponte sobre o rio Taquari colapsou em setembro. A pista cedeu em vários pontos e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) concentra esforços para liberar o trânsito.

O objetivo é criar caminhos de serviços, de forma similar aos caminhos humanitários construídos em Porto Alegre para permitir o transporte de profissionais e produtos de primeira necessidade.

A ERS-431 é também a principal ligação entre a BR-470 em Bento Gonçalves e a ERS-129 em Dois Lajeados, passando pelos municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul. Por meio da rodovia estadual circulam aproximadamente 2,5 mil veículos por dia e são escoados produtos agrícolas, metalmecânicos e moveleiros.

Atualmente, está em andamento a remoção emergencial de deslizamentos sobre a pista e a recomposição em pedra dos aterros levados pela enchente entre os quilômetros 6 e 31. São duas frentes de serviço, uma em cada lado do rio Taquari, não sendo permitida a passagem de veículos.

Ao mesmo tempo, a equipe do apoio técnico do Daer – vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt) – segue realizando levantamentos e estudos dos pontos críticos para posterior apresentação de propostas de contenções de encostas. O órgão pretende realizar em seguida um processo de contratação integrada – modalidade que prevê a realização do projeto e a execução da obra pela mesma empresa visando reconstruir os trechos prejudicados.

“Estão previstas duas etapas de recuperação”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Na primeira, a via será liberada parcialmente para restabelecer as condições de abastecimento e permitir o acesso para a montagem da balsa que será operada em São Valentim do Sul. Já na outra, teremos um anteprojeto para contratação emergencial, a fim de recuperar totalmente a rodovia. Será uma nova ERS-431.”

Nova ponte

O edital para a licitação por pregão eletrônico para construção da nova ponte sobre o rio Taquari, na ERS-431, foi publicado em 2 de maio. As propostas oferecidas pelas empresas devem ser abertas em 26 de julho.

Concluída essa fase, correrá o prazo para que o vencedor da licitação apresente os documentos de habilitação. Depois um novo prazo é estabelecido para eventuais recursos. Na ausência destes, será homologada a empresa e iniciado o o trâmite para assinatura do contrato. A expectativa é de que em meados de agosto seja expedida a ordem de serviço, que inclui projeto básico, projeto executivo e execução da obra.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/daer-concentra-esforcos-para-liberar-o-transito-em-rodovia-da-serra-gaucha/

Daer concentra esforços para liberar o trânsito em rodovia da Serra Gaúcha

2024-06-27