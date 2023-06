Geral Governador Eduardo Leite viaja a Brasília para conseguir apoio aos municípios gaúchos afetados pelo ciclone

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

No sábado, Eduardo Leite visitou o município de Caraá, um dos mais afetados pelo ciclone extratropical. (Foto: Reprodução)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou que vai viajar a Brasília (DF) nesta semana para intensificar as articulações por apoio aos municípios gaúchos atingidos pela passagem do ciclone extratropical pelo Estado. Segundo a Defesa Civil do RS, ao menos 13 mortes foram confirmadas e 4 pessoas continuavam desaparecidas até este domingo (18).

“Orientei que seja realizada uma reunião nesta segunda-feira entre os órgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e rescaldo dos danos da tragédia. Também na segunda-feira, reunirei o nosso time de secretários para alinhamento das ações do governo daqui por diante. Irei a Brasília nesta semana para intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao governo federal”, afirmou o governador em suas redes sociais.

O vice-governador Gabriel Souza coordena, nesta segunda-feira (19), às 9h, uma reunião com os prefeitos de 11 municípios do Litoral Norte atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. O encontro terá a presença de órgãos de Defesa Civil do Estado e da União e ocorrerá no auditório do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral, em Osório.

De acordo com Gabriel, o objetivo é promover uma primeira reunião técnica com os órgãos e secretarias responsáveis para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e o rescaldo dos danos da tragédia. “Por determinação do governador Eduardo Leite, vamos debater os próximos passos em conjunto com os municípios porque precisamos ajudar as pessoas que perderam suas casas, seus móveis, e também recuperar as estradas danificadas pelas chuvas”, declarou o vice-governador.

Na manhã de sábado (17), uma comitiva formada pelo governador Eduardo Leite, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, vistoriou regiões que foram fortemente atingidas pelo ciclone extratropical que passou pelo Estado entre quinta (15) e sexta-feira (16/6).

De helicóptero, Leite e os ministros, mais os secretários nacionais de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e de Assistência Social, André Quintão, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, sobrevoaram os municípios de Caraá, Maquiné e São Leopoldo.

Em Caraá, um dos locais mais atingidos, a comitiva visitou desabrigados que estão instalados em um centro de tradições gaúchas (CTG) do município. Leite afirmou ao prefeito Magdiel Silva que o governo prestará o apoio necessário para que equipes técnicas do município elaborem planos de trabalho para captação de recursos para apoiar os desabrigados, restabelecer acessos e ajudar a reconstruir estruturas, assim como nos outros municípios afetados.

“A situação de Caraá nos consterna profundamente. É fundamental que possamos, de maneira integrada, mapear rapidamente as principais áreas atingidas e identificar as pessoas que precisam de apoio”, afirmou o governador.

