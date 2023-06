Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal prende homem procurado por tráfico de drogas em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Na madrugada deste domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um criminoso que estava sendo procurado pela justiça no Rio Grande do Sul. A ação aconteceu na BR 116 em Caxias do Sul, Serra gaúcha.

Durante operação de fiscalização, os policiais abordaram um veículo com placas de Caxias do Sul. Após as consultas da documentação do motorista, os agentes da PRF constataram que havia um mandado determinando sua prisão por tráfico de drogas.

O homem, que não possuía habilitação e recusou o teste do bafômetro, estava acompanhado da sua mulher que está grávida.

O criminoso, de 26 anos e natural de Caxias do Sul, possui longa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, roubo e furto.

Ele foi preso e encaminhado para a polícia judiciária local. De lá seguirá para o presídio onde ficará à disposição da justiça.

